Умер последний коммунистический глава правительства ГДР

Особой заслугой и политическим наследием Ханса Модрова остается "весь мирный ход установления германского единства", написали в некрологе известные левые политики Дитмар Барч и Грегор Гизи.

Бывший глава правительства ГДР Ханс Модров (Hans Modrow) умер в ночь на субботу, 11 февраля, сообщила фракция Левой партии в бундестаге. Политику было 95 лет.

Модров родился 27 января 1928 года в прусской Померании (сейчас это территория Польши) в семье рабочего. В 17 лет будучи в фольксштурме, так назывались в нацистской Германии отряды народной самообороны, попал в плен и пробыл в СССР до 1949 года. Вернувшись в ГДР, вступил в правящую Социалистическую единую партию Германии (СЕПГ) и начал быстро продвигаться по партийной лестнице.

На IX пленуме ЦК СЕПГ 18 октября 1989 года Модров активно выступил против главы ГДР и партии Эриха Хоннекера (Erich Honecker) и поддержал его отставку со всех постов. 13 ноября Модров был избран председателем Совета министров ГДР и занимал этот пост до апреля 1990 года. Пришедший ему на смену Лотар де Мезьер (Lothar de Maizière) стал последним главой правительства ГДР и первым не коммунистическим премьер-министром страны.

После падения ГДР Ханс Модров был членом бундестага, депутата Европарламента, почетным председателем Партии демократического социализма (ПДС) и председателем Совета старейшин Левой партии. Особой его заслугой и политическим наследием остается "весь мирный ход установления германского единства", написали в некрологе известные левые политики Дитмар Барч (Dietmar Bartsch) и Грегор Гизи (Gregor Gysi).

Смотрите также: