Умер известный европейский политик Жак Делор

Француз Жак Делор, известный как "отец евро", сыграл ключевую роль в создании единого европейского рынка, подписании Шенгенских соглашений, подготовке к введению единой европейской валюты.

Во Франции в возрасте 98 лет скончался политик и экономист, бывший председатель Европейской комиссииЖак Делор, известный также как "отец евро". О смерти Делора сообщила в среду, 27 декабря, его дочь Мартина Обри. Комиссию европейских сообществ, которую позже переименовали в Европейскую комиссию, Жак Делор возглавил в 1985 году и занимал эту должность в течение трех сроков - до 1995 года.

Под его руководством начался новый этап европейской интеграции. В 1985 году было подписано Шенгенское соглашение, разработанная Делором программа положила начало созданию единого внутреннего рынка Европейского Союза и введению единой европейской валюты - евро.

Европейские политики: Делор - архитектор новой Европы

Соболезнования в связи с кончиной Жака Делора высказал президент Франции Эмманюэль Макрон, назвав Делора "архитектором нашей Европы" и "борцом за человеческую справедливость".

Делор был "провидцем, который сделал нашу Европу сильнее" отметила на своей странице в соцсети X действующий председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал Делора "великим французом и великим европейцем", который "вошел в историю как один из строителей нашей Европы".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что Делор "выступал за объединение Европы, как никто другой". "Будучи провидцем, он стал архитектором того Евросоюза, каким мы его знаем сегодня", - подчеркнул Шольц.

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