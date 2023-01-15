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Вахтанг КикабидзеФото: DW
ОбществоГрузия

Умер актер и певец Вахтанг Кикабидзе

Даниил Сотников
22 мин. назад

Актер, режиссер, певец и политический деятель Вахтанг Кикабидзе умер в Грузии в возрасте 84 лет.

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В Грузии в возрасте 84 лет умер актер, режиссер и певец Вахтанг Кикабидзе, сообщает грузинский телеканал "Мтавари Архи" в воскресенье, 15 января.

Кикабидзе родился в 1938 году в Тбилиси. В 1966 году он дебютировал в кино, снявшись в фильме Николая Санишвили "Встреча в горах". После он сыграл главные роли в фильмах "Мимино" и "Не горюй!" Георгия Данелии. Всего он снялся более чем в 20 картинах.

Одновременно Кикабидзе продолжал музыкальную карьеру, став одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. Среди наиболее известных его песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне". В 1980 году Кикабидзе было присвоено звание народного артиста Грузии. 

В 2008 году, после вторжения российских войск в Грузию, Кикабидзе отказался от российского ордена Дружбы и перестал выступать в России. На парламентских выборах 2020 года он возглавил список партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" и по итогам выборов стал депутатом парламента Грузии.

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