Украину призвали вступить в Международный альянс в память о Холокосте

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Дебаты, спровоцированные высказыванием украинского посла в ФРГ о Бандере, должны стать поводом для вступления Украины в альянс, считает уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом.
Уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein) призвал Украину вступить в Международный альянс в память о Холокосте (IHRA). Об этом в понедельник, 4 июля, сообщает агентство dpa. Поводом для высказывания Кляйна стали слова посла Украины в ФРГ Андрея Мельника о Степане Бандере, которые вызвали резкую критику в Германии.
Международный альянс памяти жертв Холокоста объединяет правительства и экспертов для развития исследований и сохранения памяти о Холокосте. "Эта межправительственная организация является подходящей площадкой, на которой вопросы, поднятые господином Мельником, могут подробно обсуждаться на международном уровне", - отметил Кляйн. До сих пор Украина не собиралась присоединяться к IHRA. "Дебаты, спровоцированные послом Мельником, должны стать поводом к тому, чтобы быстро добиться принятия (в альянс. - Ред.)", - заявил уполномоченный по борьбе с антисемитизмом.
Андрей Мельник ранее дал интервью германскому журналисту Тило Юнгу (Tilo Jung), создателю политического YouTube-шоу Jung&Naiv. Во время беседы дипломат, в частности, выступил с утверждением: "Нет никаких доказательств того, что бандеровцы убили сотни тысяч евреев". "Это - нарратив, который до сих пор продвигают русские, он находит поддержку в Германии, Польше и Израиле", - предположил украинский посол в ФРГ. В украинском МИДе дистанцировались от слов Мельника, заявив, что это его собственное мнение, которое не отражает позиции ведомства.
В свою очередь, Кляйн заявил, что считает проблематичными высказывания украинского посла. "Они подпитывают российский нарратив в текущем конфликте и, как правило, вызывают разногласия и непонимание среди дружественных государств", - отметил он.
В 1930-е годы Степан Бандера был одним из организаторов политических убийств, за что был осужден в Польше и вышел на свободу в начале Второй мировой войны. Вскоре в Организации украинских националистов (ОУН) произошел раскол на умеренное и радикальное крыло, которое возглавил Бандера (ОУН-Б). В ходе подготовки нападения нацистской Германии на СССР соратники Бандеры пошли на сотрудничество с Берлином в составе двух украинских батальонов: "Нахтигаль" и "Роланд".
В оккупированном нацистами Львове они провозгласили независимое Украинское государство, которое должен был возглавить Бандера. Сам Степан Бандера в это время находился в Польше, немецкие власти не разрешили ему поехать в оккупированную Украину. Адольф Гитлер идею украинской независимости не поддержал, Бандера был арестован и помещен в концлагерь Заксенхаузен, где находился до 1944 года. После войны он жил в Мюнхене, где в октябре 1959 года был убит агентом КГБ СССР Богданом Сташинским из специального пистолета с цианистым калием.
После распада СССР культ Степана Бандеры возник в Западной Украине, где о нем напоминают музеи, памятники и улицы. Многие жители центральных и южных регионов Украины воспринимают его негативно.
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