 Слова посла Украины в ФРГ о Бандере вызвали резкую критику | Новости из Германии о Европе | DW | 02.07.2022

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Европа

Слова посла Украины в ФРГ о Бандере вызвали резкую критику

Негативные реакции на высказывания посла Украины в ФРГ Анлрея о Степане Бандере продолжают поступать. Их раскритиковали в дипмиссии Израиля в Берлине, а также в Польше.

Андрей Мельник

Андрей Мельник (фото из архива)

Заявления посла Украины в ФРГ Андрея Мельника о роли украинского политика-националиста Степана Бандеры являются банализацией Холокоста. Об этом заявили в посольстве Израиля в Берлине в сообщении, размещенном в пятницу, 1 июля, в микроблоге Twitter.

"Высказывания украинского посла - это искажение исторических фактов, банализация Холокоста и оскорбление (памяти. - Ред.) тех, кто был убит Бандерой и его сторонниками", - подчеркивается в заявлении израильской дипмиссии. Слова Мельника "также подрывают мужественную борьбу украинского народа (за право - Ред.) жить в соответствии с демократическими ценностями и в мире", отмечается далее в сообщении.

Замглавы МИД Польши: Мнение Мельника абсолютно неприемлемо

Польша также раскритиковала позицию украинского дипломата. "Такое мнение и такие слова абсолютно неприемлемы", - сказал заместитель министра иностранных дел страны Марцин Пшидач порталу Wirtualna Polska. На вопрос, ожидает ли Варшава извинений от Мельника, Пшидач ответил: "Нас больше интересует позиция украинского правительства, чем отдельных лиц". Поскольку МИД Украины дистанцировался от высказываний Мельника, этого достаточно, добавил замминистра.

В МИД ФРГ опираются на позицию внешнеполитического ведомства Украины

В свою очередь в министерстве иностранных дел Германии заявили, что приняли к сведению слова украинского посла в ФРГ. Представитель германского МИДа подчеркнул, что в оценке произошедшего германское министерство опирается на позицию украинского внешнеполитического ведомства.

В украинском МИДе, в частности, подчеркнули, что "мнение, которое посол Украины в Германии Андрей Мельник высказал в интервью немецкому журналисту, является его собственным и не отражает позицию министерства иностранных дел Украины".

Андрей Мельник отказался от комментариев

Сам Андрей Мельник отказался комментировать заявление МИД Украины. Как сообщила представительница украинской дипмиссии в Берлине, Мельник не уполномочен давать оценки позиции внешнеполитического ведомства в Киеве.

Украинский посол в ФРГ ранее дал интервью германскому журналисту Тило Юнгу (Tilo Jung), создателю политического YouTube-шоу Jung&Naiv. Во время беседы дипломат, в частности, выступил с утверждением: "Нет никаких доказательств того, что бандеровцы убили сотни тысяч евреев". "Это - нарратив, который до сих пор продвигают русские, он находит поддержку в Германии, Польше и Израиле", - предположил руководитель дипмиссии.

Широкий резонанс интервью

В украинском МИДе отмежевались от слов Мельника. "Мы убеждены, что отношения между Украиной и Польшей сейчас находятся на пике", - подчеркнули там. "Украина благодарна Польше за беспрецедентную поддержку в борьбе с российской агрессией. Нет вопросов, которые нас разделяют, потому что и Киев, и Варшава полностью осознают необходимость сохранения единства перед лицом общих вызовов", - отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Слова Мельника вызвали широкий резонанс в Германии, на них бурно отреагировали СМИ и соцсети.

"Любой немецкий политик, спортсмен, артист, журналист, который публично высказался бы в такой манере об известном фашисте и, вероятно, массовом убийце, как Бандера, предстал бы в Германии перед судом и - по праву - подвергся бы остракизму", - написал в Twitter, в частности, телережиссер Том Бон (Tom Bohn).

Деятельность Бандеры

В 1930-е годы Степан Бандера был одним из организаторов политических убийств, за что был осужден в Польше и вышел на свободу в начале Второй мировой войны. Вскоре в Организации украинских националистов (ОУН) произошел раскол на умеренное и радикальное крыло, которое возглавил Бандера (ОУН-Б). В ходе подготовки нападения нацистской Германии на СССР соратники Бандеры пошли на сотрудничество с Берлином в составе двух украинских батальонов: "Нахтигаль" и "Роланд".

В оккупированном нацистами Львове они провозгласили независимое Украинское государство, которое должен был возглавить Бандера. Сам Степан Бандера в это время находился в Польше, немецкие власти не разрешили ему поехать в оккупированную Украину. Адольф Гитлер идею украинской независимости не поддержал, Бандера был арестован и помещен в концлагерь Заксенхаузен, где находился до 1944 года. После войны он жил в Мюнхене, где в октябре 1959 года был убит агентом КГБ СССР Богданом Сташинским из специального пистолета с цианистым калием.

После распада СССР культ Степана Бандеры возник на западной Украине, где о нем напоминают музеи, памятники и улицы. Многие жители центральных и южных регионов Украины воспринимают его негативно.

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    Автор: Мария Джон Санчес, Марина Борисова


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