Украинский дирижер удостоена премии в Баварии

Украинка Оскана Лынив удостоена специальной награды Баварской премии в области культуры (Kulturpreis Bayern) за дирижирование оперой "Летучий голландец" Рихарда Вагнера, поставленной на летом 2024 года на Байройтском фестивале. Об этом в субботу, 9 ноября, сообщило баварское министерство науки и искусства. В 2021 году 46-летняя Лынив стала первой в истории Байройтского фестиваля женщиной, вставшей за дирижерский пульт.

"Оксана Лынив - дирижер высшей категории, музыкальный пионер и вдохновляющая строительница мостов", - сказал министр науки и искусства Баварии Маркус Блюме (Markus Blume). Украинский дирижер также является "послом музыки, которая преодолевает границы и вдохновляет поколения", сказал Блюме, добавив, что сегодня "нам как никогда нужна объединяющая сила музыки".

Это уже четвертое выступление украинского дирижера на ежегодном Байройтском фестивале. Лынив - обладательница множества международных музыкальных премий. В 2020 году она была признана лучшим дирижером мира по версии немецкой премии Oper! Аwаrds.