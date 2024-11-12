Украинские активисты пытались сорвать выступление Навальной

Украинские активисты пытались сорвать выступление Навальной12 ноября 2024 г.
Украинские активисты устроили акцию протеста и попытались сорвать выступление Юлии Навальной на одной из крупнейших технологических конференций в мире - Web Summit 2024 в Лиссабоне. Об этом сообщила во вторник, 12 ноября, в своем аккаунте в соцсети Х украинская активистка Кристина Жук.
Во время выступления вдовы российского оппозиционера Алексея Навального группа украинцев включила сигнал воздушной тревоги и начала выкрикивать на английском языке лозунги "Остановите Россию" и "Остановите войну". На видео также слышны аплодисменты зрителей в зале, но кому именно они были адресованы, неясно.
"Выступление навальной на вебсамите сорвали, спасибо всем украинцам кто присоединился к акции", - написала Жук по итогам протеста (орфография и пунктуация автора сохранены - Ред.). "Граждане страны 404 должны знать, что их такое ждет в любом уголке мира", - добавила она.
Организаторы конференции и Юлия Навальная пока не комментировали произошедшее.