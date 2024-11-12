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Украинские активисты пытались сорвать выступление Навальной

Алексей Волошинов
12 ноября 2024 г.

Украинские активисты включили сигнал воздушной тревоги и стали кричать на английском "Остановите Россию!" и "Остановите войну!" во время выступления Юлии Навальной на IT-конференции Web Summit в Лиссабоне.

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Юлия Навальная (фото из архива)
Юлия Навальная (фото из архива)Фото: Monika Skolimowska/dpa/picture alliance

Украинские активисты устроили акцию протеста и попытались сорвать выступление Юлии Навальной на одной из крупнейших технологических конференций в мире - Web Summit 2024 в Лиссабоне. Об этом сообщила во вторник, 12 ноября, в своем аккаунте в соцсети Х украинская активистка Кристина Жук.

Во время выступления вдовы российского оппозиционера Алексея Навального группа украинцев включила сигнал воздушной тревоги и начала выкрикивать на английском языке лозунги "Остановите Россию" и "Остановите войну". На видео также слышны аплодисменты зрителей в зале, но кому именно они были адресованы, неясно.

"Выступление навальной на вебсамите сорвали, спасибо всем украинцам кто присоединился к акции", - написала Жук по итогам протеста (орфография и пунктуация автора сохранены - Ред.). "Граждане страны 404 должны знать, что их такое ждет в любом уголке мира", - добавила она.

Организаторы конференции и Юлия Навальная пока не комментировали произошедшее.

 

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