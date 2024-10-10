Украинская журналистка Рощина умерла в российском плену

Украинская разведка подтвердила информацию, о смерти 27-летней журналистки Виктории Рощиной, которую удерживали в России. В ГУР говорят, что готовились к ее обмену в ближайшее время.

Украинская журналистка-фрилансер Виктория Рощина, которая в августе 2023 года пропала без вести на оккупированной территории, а затем оказалась в заложниках на территории РФ, умерла. Эту информацию в четверг, 10 октября, подтвердил спикер Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко.

"К сожалению, информация о смерти Виктории подтвердилась. Мы знали ее, и для нас это очень печальная новость. Об обстоятельствах смерти рано говорить, проводится определенная работа, чтобы их выяснить", - сказал он в эфире национального телемарафона "Единые новости".

Ранее семья журналистки получила письмо от министерства обороны РФ, о том, что та умерла еще 19 сентября - во время этапирования из Таганрога в Москву.

6 октября Рощиной должно было исполниться 28 лет.

ГУР: Рощину должны были вскоре вернуть в рамках обмена

Представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МО) Андрей Юсов рассказал в комментарии телеканалу "Суспільне", что с РФ уже было согласовано возвращение журналистки в Украину в рамках обмена.

"Последняя информация, которая была известна, ее этапировали в СИЗО "Лефортово" с целью подготовки возвращения домой. В ближайшее время она должна была быть дома", - сказал он.

Заложница России

С февраля 2022 года Рощина публиковала материалы о военных действиях на востоке и юге Украины. В частности, репортажи из оккупированного Энергодара о захвате силами РФ крупнейшей атомной электростанции в Европе и из Гуляйполя о жизни под постоянными бомбежками. Она сотрудничала с рядом украинских СМИ - "Суспільне", "Украинской правдой" и "Радио Свобода". В 2022 году получила премию Международного женского медийного фонда "За мужество в журналистике" за репортажи о полномасштабном вторжении России в Украину.

Рощину неоднократно задерживали российские военные. 11 марта 2022 года, когда она направлялась в Мариуполь, ее задержали сотрудники ФСБ, обвинив якобы в шпионаже. Журналистку удерживали 10 дней, но потом обменяли на пленных российских солдат. После этого Рощина вернулась в родное Запорожье и продолжала работать на подконтрольной Украине территории.

Летом 2023 года она отправилась из Украины в Польшу, чтобы добраться через Россию до оккупированных территорий на востоке Украины. Там журналистка пропала без вести, а в мае 2024 года минобороны РФ подтвердило, что ее задержали и она находится на территории России. Впоследствии Международный комитет Красного Креста подтвердил, что Рощина находится в заложниках, но доступа к ней нет.