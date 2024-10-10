  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

Украинская журналистка Рощина умерла в российском плену

Александр Куницкий | Игорь Бурдыга
10 октября 2024 г.

Украинская разведка подтвердила информацию, о смерти 27-летней журналистки Виктории Рощиной, которую удерживали в России. В ГУР говорят, что готовились к ее обмену в ближайшее время.

https://p.dw.com/p/4leN5
Украинская журналистка Виктория Рощина
Украинская журналистка Виктория Рощина, снимок из архива, декабрь 2020 годаФото: Stas Jurtschenko, Grati

Украинская журналистка-фрилансер Виктория Рощина, которая в августе 2023 года пропала без вести на оккупированной территории, а затем оказалась в заложниках на территории РФ, умерла. Эту информацию в четверг, 10 октября, подтвердил спикер Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко.

 "К сожалению, информация о смерти Виктории подтвердилась. Мы знали ее, и для нас это очень печальная новость. Об обстоятельствах смерти рано говорить, проводится определенная работа, чтобы их выяснить", - сказал он в эфире национального телемарафона "Единые новости".

 Ранее семья журналистки получила письмо от министерства обороны РФ, о том, что та умерла еще 19 сентября - во время этапирования из Таганрога в Москву.

 6 октября Рощиной должно было исполниться 28 лет. 

ГУР: Рощину должны были вскоре вернуть в рамках обмена

Представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МО) Андрей Юсов рассказал в комментарии телеканалу "Суспільне", что с РФ уже было согласовано возвращение журналистки в Украину в рамках обмена.

"Последняя информация, которая была известна, ее этапировали в СИЗО "Лефортово" с целью подготовки возвращения домой. В ближайшее время она должна была быть дома", - сказал он.

 Заложница России

С февраля 2022 года Рощина публиковала материалы о военных действиях на востоке и юге Украины. В частности, репортажи из оккупированного Энергодара о захвате силами РФ крупнейшей атомной электростанции в Европе и из Гуляйполя о жизни под постоянными бомбежками. Она сотрудничала с рядом украинских СМИ - "Суспільне", "Украинской правдой" и "Радио Свобода". В 2022 году получила премию Международного женского медийного фонда "За мужество в журналистике" за репортажи о полномасштабном вторжении России в Украину.

Рощину неоднократно задерживали российские военные. 11 марта 2022 года, когда она направлялась в Мариуполь, ее задержали сотрудники ФСБ, обвинив якобы в шпионаже. Журналистку удерживали 10 дней, но потом обменяли на пленных российских солдат. После этого Рощина вернулась в родное Запорожье и продолжала работать на подконтрольной Украине территории.

Летом 2023 года она отправилась из Украины в Польшу, чтобы добраться через Россию до оккупированных территорий на востоке Украины. Там журналистка пропала без вести, а в мае 2024 года минобороны РФ подтвердило, что ее задержали и она находится на территории России. Впоследствии Международный комитет Красного Креста подтвердил, что Рощина находится в заложниках, но доступа к ней нет.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Погибший оператор Fox News гражданин Ирландии Пьер Закжевский

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины

С первых дней войны в Украине местные и иностранные журналисты получают ранения и погибают во время обстрелов, становятся жертвами похищений и преследований. В галерее DW - неполный перечень пострадавших журналистов.
Конфликты14 апреля 2022 г.12 фото
Книга "На войне" на стенде издательства в дни Лейпцигской книжной ярмарки

Дневники трагедии. Война в Украине - глазами украинки и россиянина

Дневники трагедии. Война в Украине - глазами украинки и россиянина

Немецкая художница в течение года общалась с украинской журналисткой и художником из РФ. Итогом стала книга "Два иллюстрированных дневника из Киева и Санкт-Петербурга".
Конфликты27 марта 2024 г.
На тренинге программы MediaFit

Трагедия и героизм украинцев в проекте DW для региональных СМИ

Трагедия и героизм украинцев в проекте DW для региональных СМИ

Благодаря проекту DW и ЕС журналисты в регионах Украины получили возможность продемонстрировать свой уникальный взгляд на трагедию войны и героизм украинского народа.
Конфликты19 апреля 2024 г.