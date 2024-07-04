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"Украинская правда": Зеленский намерен уволить Шмыгаля

Евгений Жуков
4 июля 2024 г.

Владимир Зеленский обсуждает увольнение Дениса Шмыгаля с поста премьера уже второй раз за два месяца, рассказал "Украинской правде" собеседник в окружении президента. По сведениям издания, Зеленский "устал" от Шмыгаля.

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Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль (фото из архива)
Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль (фото из архива)Фото: Sarsenov Daniiar/Ukrainian Presi/Planet Pix/ZUMA Press Wire/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, планирует уволить Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра страны, сообщило в среду, 3 июля, издание "Украинская правда" (УП) со ссылкой на "информированные источники" в окружении Зеленского. "Президент устал от Шмыгаля, это видно по отношению на совещаниях. Он его не особо слушает уже даже. Это какая-то уже даже больше эмоциональная вещь, чем просчет", - цитирует УП одного из собеседников. По его словам, Зеленский постоянно ждет от премьера "каких-то креативных решений и предложений", но Шмыгаль "хоть и вырос за последние годы, но не может полностью измениться".

Другой источник "Украинской правды" в окружении Зеленского рассказал, что увольнение Шмыгаля обсуждается уже во второй раз за последние два месяца. По информации издания, в качестве кандидатов на пост премьера вместо Шмыгаля рассматриваются первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко, а также экс-глава министерства развития общин и территорий Украины, председатель правления "Нафтогаза" Алексей Чернышов.

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