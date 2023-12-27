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Украине удалось сбить 32 из 46 "шахедов" ночной атаки России

Роман Сулима
27 декабря 2023 г.

Большинство беспилотников, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, сообщили ВС ВСУ. По данным МВД Украины, погибли два человека.

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Перехваченный беспилотник "Шахед" горит в небе во время ночной воздушной атаки РФ
Украинская ПВО перехватывает беспилотник "Шахед" во время одной из ночных атак РФ (фото из архива: Киев, 30 мая 2023 года)Фото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

Войска РФ снова атаковали Украину ночью ударными БПЛА Shahed-136/131, сообщает утром в среду, 27 декабря, Telegram-канал Воздушных сил ВСУ. Согласно сообщению, 46 "шахедов" атаковали "волнами в разное время, в период с 19.00 26 декабря по 03.50 27 декабря", из которых удалось сбить 32. "Большинство беспилотников, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, в частности Херсонскую область. Еще несколько БПЛА упали без последствий", - говорится в сообщении.

Атака российских дронов велась с двух направлений: из Балаклавы в аннексированном Крыму и из Приморско-Ахтарска (Краснодарский край РФ). "Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях", - уточняют украинские военные.

Двое гражданских погибли

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в результате удара по территории научно-исследовательского учреждения в Херсонском районе погиб один человек. Повреждены торговый центр, многоквартирные дома и складские помещения. Кроме того, по данным украинских властей, один из сбитых дронов упал на дачные дома в пригороде Одессы. "Погиб человек, еще четверо пострадали. Среди них есть 6-летний ребенок. Повреждены жилые дома", - говорится в сообщении.

Глава украинского МИД уточняет, что в результате атаки на объекты в Донецкой и Днепропетровской областях спасатели потушили пожар в многоэтажке и спасли трех человек, а также ими был "ликвидирован пожар на территории сельхозпредприятия".

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