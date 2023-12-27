Украине удалось сбить 32 из 46 "шахедов" ночной атаки России

Войска РФ снова атаковали Украину ночью ударными БПЛА Shahed-136/131, сообщает утром в среду, 27 декабря, Telegram-канал Воздушных сил ВСУ. Согласно сообщению, 46 "шахедов" атаковали "волнами в разное время, в период с 19.00 26 декабря по 03.50 27 декабря", из которых удалось сбить 32. "Большинство беспилотников, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, в частности Херсонскую область. Еще несколько БПЛА упали без последствий", - говорится в сообщении.

Атака российских дронов велась с двух направлений: из Балаклавы в аннексированном Крыму и из Приморско-Ахтарска (Краснодарский край РФ). "Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях", - уточняют украинские военные.

Двое гражданских погибли

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в результате удара по территории научно-исследовательского учреждения в Херсонском районе погиб один человек. Повреждены торговый центр, многоквартирные дома и складские помещения. Кроме того, по данным украинских властей, один из сбитых дронов упал на дачные дома в пригороде Одессы. "Погиб человек, еще четверо пострадали. Среди них есть 6-летний ребенок. Повреждены жилые дома", - говорится в сообщении.

Глава украинского МИД уточняет, что в результате атаки на объекты в Донецкой и Днепропетровской областях спасатели потушили пожар в многоэтажке и спасли трех человек, а также ими был "ликвидирован пожар на территории сельхозпредприятия".

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