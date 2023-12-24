В Херсоне в результате ночного обстрела погибли 4 человека

Не менее четырех мирных жителей Херсона погибли в результате обстрела, которому подвергли центр города в ночь на воскресенье, 24 декабря, российские войска. Одна из ракет разрушила жилой дом, там погибла пожилая супружеская пара. Еще два тела были обнаружены под завалами в соседнем районе. Сообщается также о девяти раненых, среди которых - один ребенок. Всего по городу был выпущен 71 снаряд.

"Эта дата - черный день российского террора для свободного Херсона. Проявление безграничного цинизма и бесчеловечности россиян", - написал в Telegram-канале глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, напомнив, что ровно год назад, 24 декабря 2022 года, в результате российского обстрела 10 горожан погибли и 62 были ранены.

В свою очередь Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 24 декабря атакам беспилотников "Шахед" подверглись Николаевская, Хмельницкая, Запорожская, Днепропетровская и Кировоградская области Украины. 14 из 15 БПЛА были сбиты силами ПВО.

Накануне Херсон также подвергался обстрелу. Сообщалось о попадании в объект критической инфраструктуры, результатом которого стали пожары - сообщалось о повреждении газопровода. Информации о пострадавших не было.

Российские войска ежедневно обстреливают Украину. Министерство обороны России утверждает, что наносит удары исключительно по военным целям. Гибель мирных жителей и разрушения гражданской инфраструктуры ведомство не комментирует.

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