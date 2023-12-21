Россия подвергла Украину массированным атакам дронами

Украинские силы ПВО заявили, что уничтожили 34 из 35 "шахедов", выпущенных российскими войсками. В результате атаки повреждены склады в Киевской и Николаевской областях.

Российская армия в ночь на четверг, 21 декабря, атаковала Украину 35 беспилотниками типа "шахед". Из них 34 были сбиты войсками противовоздушной обороны, сообщили Воздушных сил ВСУ. Согласно их данным, в эту ночь системы ПВО работали в Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Хмельницкой, Сумской, Полтавской, Черниговской и Кировоградской областях.

В Киевской области, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, ударом беспилотника был разрушен склад, произошел пожар на площади 1500 квадратных метров.

В свою очередь в офисе генпрокурора Украины сообщили, что повреждены здания гражданского предприятия. По словам главы Киевской обладминистрации Руслана Кравченко, выбиты окна и повреждены стены четырехэтажного здания и двух складских помещений, расположенных рядом. Повреждены восемь автомобилей.

В Николаевской области из-за падения обломков сбитого дрона поврежден склад агропредприятия, никто не пострадал, сообщило командование Сил обороны юга Украины. В Полтавской области обломки предположительно российского дрона упали на жилой дом в Миргородском районе, заявил глава областной администрации Филипп Пронин. Пострадавших нет.

Между тем губернатор Брянской области России Александр Богомаз заявил, что украинский беспилотник пытался атаковать объекты на территории Суражского района. По словам губернатора, силы ПВО уничтожили дрон. Пострадавших и разрушений нет. В Минобороны РФ это не комментировали.

Смотрите также: