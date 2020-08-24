Украине нужен новый герб. А как же трезубец?

Верховная рада поручила правительству страны провести конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины. Через три месяца депутаты украинского парламента планируют проголосовать за проект, который победит в конкурсе.

То, что в Украине должен быть большой герб - со всеми элементами, указывается в конституции страны. В 20-й статье Основного закона говорится о том, что знак княжеского государства Владимира Великого - то есть трезубец, который сейчас используется в качестве малого герба Украины, должен быть всего лишь главным элементом большого герба. Также, согласно конституции, в нем должен быть учтен герб Войска Запорожского. При этом за большой герб депутаты должны еще проголосовать конституционным большинством - двумя третями голосов.

Трезубец князя Владимира и малый герб Украины

"В ночь 28 июня 1996 года коммунисты уперлись рогом и не хотели вообще голосовать за текст конституции, в котором было записано, что гербом Украины является трезубец князя Владимира. Потому что, по их мнению, это был петлюровско-бандеровский символ, который содержал коннотации "классовых врагов", они хотели его убрать", - вспоминает в разговоре с DW историк, член наблюдательного совета "Исторической правды" Александр Зинченко.

По его словам, слово "трезубец" даже не записали в тексте конституции, а использовали словосочетание "малый государственный герб Украины", чтобы не раздражать коммунистов. И только в таком компромиссном варианте и со ссылкой на то, что будет принят еще большой государственный герб Украины, конституция тогда была принята.

Каким будет большой герб

Потом конкурсы эскизов большого герба Украины объявляли трижды: в 1991-м, 2001-м и 2007 годах, однако каждый раз безрезультатно. В 2009 году Кабмин даже утвердил проект большого герба. Он включал изображения малого герба в центре, по бокам - фигуры льва и запорожского казака, снизу - сине-желтую ленту, а вверху - княжескую корону. Однако этот проект так и не был вынесен на рассмотрение Верховной рады.

Один из проектов большого герба Украины

Историк и председатель Украинского геральдического общества Андрей Гречило, который был одним из авторов малого герба и следил за проведением данных конкурсов, говорит, что каждый раз они организовывались непрофессионально или на них присылали слабые работы, которые не учитывали геральдических правил.

"Там был ряд нарушений, которые не соответствуют нашей конституции. По геральдическим принципам, если над композицией используется корона, то она указывает на статус государства, в частности, конституционную монархию. Для республиканских стран подобные символы использовать нельзя. У нас же на конкурсах почему-то постоянно протягивают эту идею с короной, а это неприемлемо", - отметил Андрей Гречило в беседе с DW.

Нужен ли Украине большой герб?

По словам Андрея Гречило, сама идея больших гербов происходит в основном из империй, на них отображались захваченные страны и территории. Историки отмечают, что с точки зрения геральдики, большой герб Украине как унитарному государству не свойственен.

Бывший директор Института национальной памяти, а ныне депутат Верховной рады из фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович считает, большой герб Украины не нужен, поскольку национальным символом уже и так является трезубец.

Согласно конституции трезубец должен быть основным элементом большого герба Украины

"Трезубец Владимира Великого - это и есть наш настоящий государственный герб, символ нашей преемственности от Киевской Руси, нашей борьбы за украинскую государственность во времена украинской революции и в течение всего ХХ века. С идеи подрисовывать что-то к трезубцу не получится ничего хорошего, это лишь еще один из способов размывания нашей идентичности и национального единства", - написал Вятрович на своей странице в Facebook.

Но авторы постановления об объявлении конкурса эскизов большого герба Украины из фракции "Слуга народа" с этим не согласны. "Разговоры о неуместности государственных символов, о неуместности их рассмотрения или неуместность принятия законодательства о них, я думаю, это разговоры о неуместности существования нашего государства", - заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, представляя документ в парламенте.

Когда появится новый герб

В Украинском геральдическом обществе удивлены тем, в какие сжатые сроки депутаты предлагают разработать и утвердить новый государственный символ. В постановлении говорится о том, что до 1 октября должен быть создан организационный комитет, разработаны и утверждены соответствующие положения, а также решен вопрос финансирования, организации и проведения конкурса. До 1 ноября должно быть проведено общественное обсуждение эскиза большого герба. А до 1 декабря конкурсная комиссия уже должна определить победителя и представить эскиз на рассмотрение парламента.

Андрей Гречило предполагает, что правящая партия так спешит к местным выборам, чтобы заработать себе политический капитал. Однако на самом деле большой герб никто не собирается утверждать, поскольку все понимают, что сейчас в этом уже нет необходимости, добавляет историк. "До выборов надо создавать положительный имидж, надо прийти к местным выборам с каким-то багажом, поэтому решили запустить процесс с гербом, который точно быстро не закончится, но можно отчитываться, что мы что-то сделали", - предполагает Гречило.

Собеседники DW удивляются, почему в условиях ограниченных бюджетных ресурсов именно утверждение большого герба стало актуальным вопросом? "Если представители власти за это берутся, они убеждены, что это делается впервые. Предыдущие ошибки не учитываются, потому что нужны быстрые результаты. Это дилетантское невежество может привести к противоположным результатам", - убежден Александр Зинченко.

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