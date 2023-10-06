Украина требует от ФИФА запретить играть юниорам РФ

Минспорта Украины потребовало отменить решения ФИФА и УЕФА о допуске юношеских сборных России до 17 лет до международных футбольных соревнований.

Министерство спорта Украины потребовало от ФИФА и УЕФА отменить решения о допуске юношеских сборных России до 17 лет до участия в международных футбольных соревнованиях. "Мы требуем отмены решений ФИФА и УЕФА как ограничивающих права украинских детей, которых Россия лишила права безопасно тренироваться и просто жить в родной стране, без угрозы быть украденными, изнасилованными или убитыми", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Facebook в четверг, 5 октября.

Украинское Минспорта также попросило все страны-члены УЕФА присоединиться к бойкоту любых матчей и турниров с участием россиян.

Решения УЕФА и ФИФА по юношеским сборным России

26 сентября УЕФА смягчил бан российских команд, позволив сборным до 17 лет играть в международных соревнованиях без национального флага и гимна. "УЕФА осознает, что детей не следует наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых, и твердо убежден, что футбол никогда не должен переставать отправлять послания мира и надежды", - указали в организации. 4 октября аналогичное решение приняла и ФИФА.

На уровне сборных до 17 лет проводятся, в том числе, такие турниры как чемпионаты мира и Европы. Ряд стран уже объявили о намерении бойкотировать юношеские соревнования с участием российских футболистов. В частности, к бойкоту присоединились Англия, Польша, Латвия, Литва, Швеция, Дания, Финляндия, Ирландия, Норвегия и Румыния.

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