Украина против РФ: начались новые слушания в Гааге

Выступая перед судом в Гааге, Украина потребовала демонтировать Крымский мост и прекратить несоответствующие морскому праву действия РФ в Черном и Азовском морях. Россия назвала иск бесперспективным.

В Постоянной палате международного третейского суда в Гааге в понедельник, 23 сентября, открылись слушания по иску Украины против России в сфере морского права. Они посвящены существу дела и оставшимся вопросам юрисдикции и приемлемости в инициированном Киевом восемь лет назад споре о правах прибрежных государств в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

Открытыми для широкой публики были только вступительная часть и заявления сторон. Первым выступал от имени Украины посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич. Он указал на намерения Киева добиться соблюдения Россией заложенных в Конвенции ООН по морскому праву принципов свободы судоходства, права на транзитный проход, защиты окружающей среды и подводного культурного наследия. По мнению истца, Российская Федерация решила не соблюдать эти основополагающие принципы: "Украина здесь для того, чтобы доказать многочисленные нарушения Россией морского права и продемонстрировать, что Россия не вольна его переписывать".

Ссылаясь на события последних лет, от незаконной аннексии Крыма до депортации более тысяч украинских детей и массированных ударов по украинским гражданским объектам после полномасштабного вторжения в Украину, Кориневич подчеркнул, что РФ в принципе "презирает международное право, пытаясь вернуться к временам СССР, а до этого - Российской империи".

"Может ли одна страна в одностороннем порядке вывести большой водоем, целое море, из-под правового режима, установленного Морской конвенцией? На этой неделе Украина продемонстрирует, что ответ на этот вопрос может быть только отрицательным", - сказал он.

Украина: Крымский мост необходимо демонтировать

По словам Кориневича, Россия считает Керченский пролив, Азовское море и, возможно, даже часть Черного моря своими собственными водами и "хочет, чтобы эти воды рассматривались как часть ее империи XXI века".

Речь также шла о незаконно построенном через Керченский пролив Крымском мосте, высота которого "ниже, чем у любого моста, возведенного или даже предложенного в наше время через международный пролив". Таким образом, мост не только препятствует международному судоходству и транзиту, впуская лишь небольшие российские речные суда, но и служит маршрутом для непрерывных поставок оружия и боеприпасов на Крымский полуостров в ходе незаконной агрессии против Украины, указал представитель Киева.

"Мост незаконный, и его необходимо демонтировать", - заявил Кориневич, добавив, что проход через Керченский пролив по закону должен быть восстановлен в полной мере.

Он также подчеркнул, что Россия не провела адекватную оценку воздействия на окружающую среду ни одного из своих строительных проектов, проложив через Керченский пролив еще и трубопровод и подводный кабель.

Что касается подводного культурного наследия, то, по словам Кориневича, Россия отказывается выполнять обязательства по защите объектов археологического и исторического значения, которые были под водой менее 100 лет, например, когда речь идет о самолетах и обломках судов времен Второй мировой войны.

За весь предполагаемый ущерб, нанесенный этими действиями Москвы, Киев потребовал выплаты компенсации, размер которой пока не установлен.

Россия: Претензии Украины безосновательны

Вторым выступил от имени РФ посол по особым поручениям Геннадий Кузьмин, назвавший обвинения Украины беспочвенными и бесперспективными. Он утверждал, что Азовское море и Керченский пролив представляют собой "внутренние воды", на которые не распространяется действие Морской конвенции. В его обращении к суду прозвучали отсылки ко временам СССР и Российской империи, а также формулировки "госпереворот на Майдане" и "неонацистский режим" в Украине, который "даже не может считаться надлежащим истцом в этом деле".

Представитель российского МИДа также обвинил украинские власти в "блокаде" Крымского полуострова, якобы последовавшей за его присоединением к РФ и приведшей к огромным страданиям его жителей. "России необходимо было срочно найти решение, чтобы спасти Крым от голода, деградации сельского хозяйства и социальной инфраструктуры, для обеспечения населения предметами первой необходимости. Строительство Крымского моста стало таким решением", - заявил Кузьмин.

Официальная позиция России заключается в том, что иск Украины выходит за рамки Конвенции ООН по морскому праву. "Как будет продемонстрировано российским адвокатом, все претензии Украины являются безосновательными, выходят за пределы вашей юрисдикции и должны быть отклонены в полном объеме", - резюмировал представитель МИД РФ.

Москва в 2019 году уже подавала свои возражения относительно юрисдикции этого суда рассматривать иск Киева и утверждала, что Украина пыталась добиться решения арбитража о суверенитете Крыма, что выходит за рамки его компетенции. В 2020 году суд постановил, что Россия права, попросив Украину пересмотреть свой иск.

До окончательного решения могут пройти годы

Слушания пройдут за закрытыми дверями и завершатся 5 октября. Перед этим Украина и Россия вновь публично выступят уже с заключительными заявлениями. Пока неизвестно, когда суд вынесет решение по этому делу, но как правило подобные процессы растягиваются на месяцы или даже годы.

Арбитражное разбирательство было возбуждено 16 сентября 2016 года, когда Украина направила РФ уведомление о споре относительно прав прибрежных государств в Черном и Азовском морях и Керченском проливе в связи с предполагаемым нарушением Россией Конвенции ООН по морскому праву.