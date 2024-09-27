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Украина признала пропавшими без вести 55 тысяч человек

Роман Сулима
27 сентября 2024 г.

По данным замглавы МВД Украины Леонида Тимченко, в реестре пропавших без вести украинцев вследствие российских военных действий на данный момент числится 55 000 человек, большинство из которых - военнослужащие.

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Вернувшиеся из российского плена украинские военные
Большинство без вести пропавших украинцев - военнослужащие (фото из архива)Фото: Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy Via Telegram/Handout/REUTERS

В реестре пропавших без вести украинцев вследствие агрессивной войны России на данный момент числится 55 000 человек, большинство из которых - военнослужащие. Об этом заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко заявил 26 сентября изданию"Укринформ". "Эта цифра достаточно динамична: когда место пребывания пропавших без вести лиц устанавливают, в некоторых случаях оказывается, что гражданин, например, - в плену", - сказал Тимченко, уточнив, что периодически устанавливают погибших среди тех, кого считали пропавшими без вести.

Единый реестр, куда стали вносить данные о пропавших без вести граждан, в Украине запустили в мае 2023 года. Тогда в МВД страны заявили о 23 тысячах пропавших без вести. В июле 2024 года министерство обновило данные, сообщив, что в реестр занесены 42 тысячи украинцев.

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