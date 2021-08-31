 Украина и США подписали соглашение об оборонном партнерстве | Новости из Германии об Украине | DW | 31.08.2021

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Украина

Украина и США подписали соглашение об оборонном партнерстве

Владимир Зеленский объявил о подписании соглашения о стратегических основах оборонного партнерства с Пентагоном. Президент Украины встретится 1 сентября с Джо Байденом.

Американские военные на международных учениях в Украине подо Львовом (фото из архива)

Американские военные на международных учениях в Украине подо Львовом (фото из архива)

В ходе визита в США президент Украины Владимир Зеленский объявил о подписании соглашения о стратегических основах оборонного партнерства с американским Минобороны. "Новый этап в оборонном сотрудничестве Украины и США", - написал Зеленский в своем аккаунте в Twitter во вторник, 31 августа.

Он добавил также, что для Киева очень важны "американская поддержка территориальной целостности Украины, получение членства в НАТО и совместное противодействие российской агрессии".

Зеленский встретится с Байденом 1 сентября

В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин заверил Зеленского во время встречи в поддержке суверенитета Украины и сообщил, что президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Киеву в размере 60 млн долларов.

Владимир Зеленский впервые посетил США с визитом с момента вступления в должность президента Украины два года назад. Ожидается, что он и Джо Байден лично встретятся 1 сентября. Изначально их переговоры были назначены на 30 августа, но дважды переносились на один день.

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    Автор: Наталия Королева


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