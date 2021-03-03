Украина и Россия расширили санкции друг против друга

Украина расширила санкции против России, введя ограничительные меры против россиян, которых она считает причастными к преследованию граждан в аннексированном Крыму, а также против ряда СМИ, зарегистрированных в Крыму и в самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республиках". "Это те судьи, которые судят незаконно граждан Украины, это генералитет и службы разведки РФ, это СМИ, которые зарегистрированы в Крыму, на временно оккупированной Донецкой и Луганской областях", - заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов вечером в пятницу, 20 августа.
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что санкции введены против шести физических лиц, а также против следственного изолятора №1 по Крыму и Севастополю и еще против 12 юридических лиц, среди которых телеканалы, информагентства и интернет-издания. "Все они ведут информационную войну против Украины и являются активными участниками гибридной агрессии", - пояснили в ведомстве.
Ранее Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины предложило ввести два пакета санкций в отношении российских граждан. Штрафные меры предлагалось применить, в частности, против 18 физлиц, ответственных за "преследование общины Православной церкви Украины в Крыму". В черный список также попали 52 россиянина, имеющие "непосредственное отношение" к "противоправному преследованию гражданского населения" на полуострове.
Ответные санкции России
Россия в ответ расширила санкции против Украины, введя санкции, в частности, против секретаря СНБО Данилова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Всего штрафные меры введены против 73 украинцев. Помимо Кулебы, Данилова и главы Счетной палаты Украины Валерия Пацкана, в перечень вошли уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко, первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова, депутат Александр Дубинский, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль, бывший депутат Надежда Савченко и другие.
В общей сложности в санкционном списке России теперь числятся 922 украинца. Прошлый раз власти России расширяли санкционный список против Украины в декабре 2020 года. Тогда в нем стали значиться уже 849 человека. В обновленны штрафной список попали, в частности, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, первый замспикера Руслан Стефанчук и глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.
В феврале 2021 года правительство России расширило санкционный список украинских компаний. В настоящее время в нем числятся 84 организации.
Санкции Киева за аннексированный Крым и дестабилизацию востока Украины
Впервые Украина ввела санкции в отношении ряда физических и юридических лиц (в основном из РФ) в 2015 году в ответ на российскую аннексию украинского полуострова Крым и вмешательство Москвы в события на востоке Украины, где пророссийские сепаратисты установили контроль над рядом районов Донецкой и Луганской областей.
Смотрите также:
-
Украинские товары в российских магазинах: что еще осталось?
Нежная защита
Средство от комаров OFF - один из немногих товаров для детей, производимых наУкраине и продающихся в России. Крем производится в Киеве на фабрике ООО "СК Джонсон" - стопроцентной "дочки" американской компании Johnson&Johnson.
-
Украинские товары в российских магазинах: что еще осталось?
Скандальный порошок
Под брендом "Ушастый нянь" производится более десятка товаров для детей. Часть из них, в частности, стиральный порошок, производилась на Украине. В июне 2015 года Роспотребнадзор запретил продажи украинского порошка по причине его токсичности. Сегодня из всей линейки товаров "Ушастый нянь", производимых на украинском заводе, в России продается только пятновыводитель.
-
Украинские товары в российских магазинах: что еще осталось?
Нашатырь нон-грата
В апреле 2015 года Роспотребнадзор запретил продавать в России чистящее средство Mr. Muscle, производимое в Киеве. Сегодня в московских супермаркетах еще можно встретить бытовую химию этой марки, правда, только частично. "Эксперт для кухни" пропал безвозвратно, остался только "Профессионал для стекол".
-
Украинские товары в российских магазинах: что еще осталось?
Последний из утят
В заботе о "благополучии человека" Роспотребнадзор решил запретить и несколько видов средств для очистки туалета. Под запрет попали украинские средства "Супер Сила" и "Видимый эффект". В продаже остается только "Утенок" с морским ароматом.
-
Украинские товары в российских магазинах: что еще осталось?
Мыльтесь на здоровье
Без внимания надзорных органов России остаются пока всемирно известные марки мыла, производимые на украинских заводах. Это Camay и Safeguard. Возможно, дело в том, что эти же марки производятся на заводах в других странах Восточной Европы, и пока это осталось незамеченным.
-
Украинские товары в российских магазинах: что еще осталось?
Масло не для всех
Вслед за всеми любимыми семечками подсолнечника с Украины из российских магазинов исчезло и подсолнечное масло. Зато для гурманов и любителей здорового питания пока продается масло из кунжута, кукурузы, тыквы и шиповника. В отличие от подсолнечного масла, стоит оно немало, а потому и спросом почти не пользуется.
-
Украинские товары в российских магазинах: что еще осталось?
Не до борща
Компания Nestle, производящая ряд приправ и консервированных продуктов под торговой маркой Maggi, имеет один из заводов в Киеве. На полки российских магазинов оттуда поступает сегодня только один вид приправы - для блюд из мяса. Как сказано на упаковке, с ее помощью можно приготовить и первое, и второе блюдо.
-
Украинские товары в российских магазинах: что еще осталось?
С укропом
Украина гордится своим картофелем. К сожалению, в России сегодня он продается только в виде чипсов Estrella. Причем, по иронии судьбы, один из наиболее популярных вкусов - "Душистый укроп".
-
Украинские товары в российских магазинах: что еще осталось?
Пiво или пиво?
"Черниговское" и "Львовское" пиво для внутреннего рынка России производится на российских заводах по лицензии. Часть продукции даже отправляется на украинский рынок. Однако украинские покупатели, внимательные к стране происхождения, стали, по словам наблюдателей, бойкотировать украинское пиво российского производства.
-
Украинские товары в российских магазинах: что еще осталось?
"Оболонь" несмотря на запрет
"Оболонь" появилась на российском рынке около 20 лет назад и стало едва ли не самым популярным среди импортных. В августе 2014 года Россия запретила его импорт. Сегодня, несмотря на запрет, в небольших магазинах шаговой доступности это пиво еще можно найти.
-
Украинские товары в российских магазинах: что еще осталось?
Одно название
В алкогольных отделах магазинов в России широко представлена любимая всеми украинская горилка, перцовка и водка. Однако, как выясняется, на поверку, от украинского в этих напитках - только название. Сами производители спешат об этом заявить на этикетке.
-
Украинские товары в российских магазинах: что еще осталось?
Гондурас в помощь
Поставки овощей с Украины сократились в Россию почти на 86 процентов за первый квартал этого года. Замещать импорт из соседней страны приходится самыми экзотичными способами, например, при помощи закупок тыквы в Гондурасе.
-
Украинские товары в российских магазинах: что еще осталось?
Сами себе маслодавы
Подсолнечное масло, как и подсолнечные семечки, всегда ассоциировались у российского покупателя с Украиной. "Олейна" до недавнего времени привозилась из Днепропетровска, сегодня все поставки осуществляются с заводов в Воронежской области.
-
Украинские товары в российских магазинах: что еще осталось?
Горилка "а-ля рус"
Водочные полки ломятся от "украинских" напитков. Только въедливый покупатель сможет обнаружить, что в действительности страна происхождения спиртного - Россия. Украинским осталось только название и история напитка.
-
Украинские товары в российских магазинах: что еще осталось?
Водка "Санкционка"
Самой популярной и знаковой маркой водки в России остается "Путинка". Правда, к ней добавилась недавно новая водка - "Санкционка" со слоганом "Вот наш ответ!", изображением карты России, раскрашенной в цвета российского триколора, и утверждением, что "лучше русской водки нет".
Автор: Евлалия Самедова, Москва