Украина и ЕС создают партнерство в сфере сырья и батарей

Евросоюз и Украина создают стратегическое партнерство в сфере критического сырья и батарей. Соответствующий меморандум подписали в Киеве во вторник, 13 июля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, сообщает корреспондент DW.

"Украина может стать важным элементом европейского экономического пространства в добывающем секторе и интегрированной частью единых с ЕС промышленных цепочек. Это и добыча, и переработка, и поставки критических для ЕС минеральных ресурсов", - заявил Шмыгаль. По его словам, из 120 видов полезных ископаемых, потребляемых в мире, в недрах Украины есть 117 из них, в частности литий, титан, марганец, цирконий, германий.

В свою очередь Шефчович отметил, что у Украины есть запасы 20 из 30 видов критического сырья из списка ЕС. "Мы - крупнейший торговый блок с покупательной способностью, не имеющей равных. Мы сейчас развиваем все технологии будущего", - отметил Шефчович и добавил, что Евросоюз уже является крупнейшим рынком электромобилей. Он сообщил, что Еврокомиссия выделит в этом году техническую помощь в размере 750 тыс. евро. Эти деньги пойдут, в частности, на подготовку кадров, которые будут заниматься развитием этого партнерства. Шефчович надеется, что в следующем году удастся выделить большую сумму.

Как будет работать партнерство ЕС и Украины в сфере сырья?

Целью партнерства в меморандуме называют более глубокую интеграции Украины в европейские цепочки создания добавленной стоимости в сфере критического сырья и аккумуляторов. При этом правительство Украины подтверждает свои намерения внедрять стандарты ЕС по противодействию изменениям климата, защите окружающей среды, а также декарбонизации энергетики и транспорта.

В меморандуме подчеркивается, что географическая близость Украины к ЕС поможет избежать перебоев в поставках критического сырья, как это случилось во время пандемии.

Практически меморандум предусматривает три направления работы. Первый - приближение украинского законодательства к европейскому в сфере использования недр, а также в экологических и социальных стандартах. Второй - интеграция украинской промышленности в цепочки создания добавленной стоимости в сфере критического сырья и батарей. Третий - исследования и инновации. Как отметил Шмыгаль, сейчас идут переговоры об ассоциированном участии Украины в программе финансирования науки Horizon Europe. Он надеется на подписание соответствующего соглашения на саммите ЕС осенью этого года.

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