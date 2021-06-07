 УЕФА запретил радужную подсветку стадиона на матче Германия - Венгрия | Новости из Германии о Германии | DW | 22.06.2021

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Германия

УЕФА запретил радужную подсветку стадиона на матче Германия - Венгрия

Во время матча Евро-2020 ФРГ - Венгрия радужную подсветку включат стадионы Кельна и Франкфурта - в знак протеста против закона в Венгрии, ограничивающего права ЛГБТ-сообщества.

стадион в Мюнхене

Так мог бы выглядеть стадион в Мюнхене во время матча Германия - Венгрия

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил Мюнхену осветить стадион во время матча между сборными Германии и Венгрии 23 июня на групповом этапе Евро-2020 всеми цветами радуги. Соответствующее заявление обербургомистра Мюнхена Дитера Райтера (Dieter Reiter) УЕФА отклонил во вторник, 22 июня. Союз пояснил, что в соответствии со своим уставом является политически и религиозно нейтральной организацией и поэтому вынужден отклонить запрос из-за его "политического контекста, заключающегося в послании, ориентированном на решение венгерского парламента".

Так, стадион Мюнхена во время матча ФРГ - Венгрия 23 июня будет подсвечен флагами обеих стран и символикой УЕФА. В то же время УЕФА предложил властям баварской столицы осветить стадион цветами радуги 28 июня, когда представители сексуальных меньшинств во всем мире отмечают Christopher Street Day (CSD), или с 3 по 9 июля, когда в Мюнхене будет проходить приуроченный к этому событию фестиваль.

Между тем владельцы футбольных стадионов Франкфурта-на-Майне и Кельна решили в знак солидарности с Мюнхеном включить радужную подсветку во время матча Германия - Венгрия 23 июня.

Новый закон в Венгрии ограничивает права ЛГБТ-сообщества

15 июня парламент Венгрии принял закон, ограничивающий право молодежи на получение информации в областях, касающихся гомосексуальности и транссексуальности. В частности, учителям в стране запретили говорить во время уроков о том, что гомосексуальность является нормальной формой сексуального поведения. Считается, что принятие этого закона лоббировал премьер-министр страны Виктор Орбан. С требованием осветить мюнхенский стадион цветами радуги в знак протеста против притеснения прав гомосексуалов в Венгрии выступили все фракции городского совета Мюнхена.

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  • Dortmunds Felipe Santana (l) und Bayerns Thomas Müller unterhalten sich während des Spiels. (Foto: Bernd Thissen/dpa)

    История финалов Лиги чемпионов с участием немецких клубов

    Первый в истории немецкий финал

    Впервые в истории Лиги чемпионов УЕФА в субботу, 25 мая, на лондонском стадионе "Уэмбли" в финале встретятся две немецкие команды. Это будет схватка за лидерство и в европейском, и в немецком футболе." Бавария" выигрывала главный приз европейского футбола четырежды, дортмундская "Боруссия" - однажды.

  • Real Madrids Stürmerstar Ferenc Puskas (M.) erzielt am 18.05.1960 vor 135.000 Zuschauern im Glasgower Hampden Park eines seiner vier Tore im Endspiel des Europapokals der Landesmeister gegen Eintracht Frankfurt (7:3). (foto: dpa)

    История финалов Лиги чемпионов с участием немецких клубов

    Пушкаш разгромил "Айнтрахт"

    Бороться с ним было просто невозможно: легендарный венгерский форвард мадридского "Реала" Ференц Пушкаш забил в финале Кубка чемпионов в 1960 году четыре гола в ворота франкфуртского "Айнтрахта"! За матчем, который закончился в итоге счетом 7:3 в пользу испанцев, на стадионе "Хэмпден Парк" в шотландском Глазго наблюдали 135 тысяч зрителей.

  • Die Münchner Bayern-Spieler jubeln in den Trikots des bezwungenen Rivalen Atletico Madrid: Torhüter Sepp Maier (2.v.l.) trägt den eroberten Fußball-Europapokal der Landesmeister. (Foto: dpa)

    История финалов Лиги чемпионов с участием немецких клубов

    Баварское доминирование

    В футболках поверженного противника, мадридского "Атлетико", по окончании финала 1974 года впервые ликовали мюнхенцы. "Бавария" во главе с вратарем Зеппом Майером (Sepp Maier) в проходившем в Брюсселе дополнительном матче не оставила соперникам ни единого шанса - 4:0. Шансов не было в следующие два года ни у английского "Лидса", ни у французского "Сент-Этьена", уступивших в финале баварцам.

  • Liverpools Mittelfeldspieler Terry McDermott (r) trifft ins Mönchengladbacher Tor, Torhüter Wolfgang Kneib (l) und Abwehrspieler Berti Vogts (M) können nur noch dem Ball hinterherschauen. Der FC Liverpool gewinnt am 25.5.1977 im Olympiastadion in Rom vor 60.000 Zuschauern das Endspiel um den Fußball-Europapokal der Landesmeister gegen Borussia Mönchengladbach mit 3:1. (Foto: dpa)

    История финалов Лиги чемпионов с участием немецких клубов

    Менхенгладбах проиграл "Ливерпулю"

    Для "Боруссии" из Менхенгладбаха 70-е годы стали "золотой эрой" в бундеслиге. Однако в финале Кубка европейских чемпионов ей не удалось противостоять напору "Ливерпуля". Терри Макдермотт на Олимпийском стадионе в Риме был просто неудержим! Британцы победили со счетом 3:1.

  • Hamburgs englischer Stürmer Kevin Keegan (r) köpft einen Flankenball über das Nottingham-Tor, Forest-Torhüter Peter Shilton (l) streckt sich umsonst. (Foto: dpa)

    История финалов Лиги чемпионов с участием немецких клубов

    "Ноттингем" продолжил серию побед англичан

    А в 1980 году уже "Гамбургу" на своем горьком опыте пришлось убедиться в том, что англичане в то время были лучшими в европейском футболе. Британские клубы выигрывали Кубок чемпионов шесть лет подряд. В финале в Мадриде гамбургцам не помог даже защищавший цвета клуба знаменитый английский форвард Кевин Киган. "Ноттингем" победил с минимальным перевесом - 1:0.

  • Karl Heinz Rumenigge, Dieter Hoeneß und Paul Breitner (v.l.) auf dem Rasen des De Kuip Stadions in Rotterdam. (Foto: dpa)

    История финалов Лиги чемпионов с участием немецких клубов

    Клуб "Астон Вилла" оказался не по зубам Мюнхену

    В 1982 году на роттердамском стадионе обидное поражение потерпели представители великого поколения немецкого футбола: Карл-Хайнц Румменигге (Karl Heinz Rumenigge), Дитер Хёнес (Dieter Hoeneß) и Пауль Брайтнер (Paul Breitner). "Астон Вилла" вырвала победу у "Баварии" со счетом 1:0. Но уже в следующем году футбольной гегемонии англичан в Кубке чемпионов придет конец.

  • Der HSV-Stürmer Horst Hrubesch (2.v.l.) gewinnt am 25.05.1983 in Athen ein Kopfball-Duell gegen den Italiener Sergio Brio (2.v.r.), während die Turiner Antonio Cabrini (l) und Michel Platini (r) die Aktion beobachten. (Foto: dpa)

    История финалов Лиги чемпионов с участием немецких клубов

    Счастье "Гамбурга"

    Уже на восьмой минуте финала 1983 года полузащитник "Гамбурга" Феликс Магат (Felix Magath) забил мяч, который, как оказалось, стал решающим в поединке с туринским "Ювентусом". Хорошая возможность отличиться была и у форварда гамбургцев Хорста Хрубеша (Horst Hrubesch). Но итоговый счет так и не изменился - 1:0. С таким результатом финальный матч завершился тогда шестой раз подряд.

  • Rabah Madjer (2.v.l.) trifft gegen Bayern München.

    История финалов Лиги чемпионов с участием немецких клубов

    Чудесная победа "Порту"

    Казалось, исход финала 1987 года уже был ясен. За 13 минут до конца матча с "Порту" мюнхенская "Бавария" вела 1:0. Но тут алжирец Рабах Маджер шокировал баварцев мячом, который он пяткой отправил в ворота. Три минуты спустя бразилец Жуари вывел "Порту" вперед. Это был не последний финал, в котором у "Баварии" вырвут победу в самом конце матча.

  • Der Dortmunder Lars Ricken trifft in der 71. Minute zum spielentscheidenden 3:1 im Champions League Finale Borussia Dortmund gegen Juventus Turin in München (Archivfoto vom28.05.1997). (Foto: dpa)

    История финалов Лиги чемпионов с участием немецких клубов

    16 секунд Ларса Рикена

    Дортмундская "Боруссия" ведет 2:1 в поединке против туринского "Ювентуса" в финале 1997 года, но ее преимущество пока шаткое. И тут на поле появляется 20-летний Ларс Рикен (Lars Ricken) и уже через 16 секунд после замены блестящим дальним ударом доводит счет до 3:1. В Рурской области ликуют все - разумеется, за исключением жителей Гельзенкирхена.

  • Der Ball schlägt ein - Ole Gunnar Solskjaer (li., ManU) erzielt in der Nachspielzeit das 2:1, Torwart Oliver Kahn (re.) und Michael Tarnat (vorn li., beide Bayern) machtlos auf der Linie (Foto: mago/Sven Simon)

    История финалов Лиги чемпионов с участием немецких клубов

    Игра закончена только тогда, когда прозвучал свисток

    Эта простая футбольная истина надолго врезалась в память фанатов "Баварии" после финала 1999 года. Мюнхенцы в том матче с "Манчестер Юнайтед" имели много голевых моментов, но забили лишь однажды. А в добавленное время произошло невероятное: на 91-й минуте Тедди Шерингем сравнял счет, а через две минуты Уле Гуннар Сульшер вывел британцев вперед. Свисток судьи. "Манчестер" ликует, "Бавария" рыдает.

  • Bayern-Spieler Samuel Kuffour, Paulo Sergio, Torwart Oliver Kahn mit CHL Pokal, Carsten Jancker und Trainer Ottmar Hitzfeld (v.li.) feiern. (FOTO: Pressefoto ULMER/Markus Ulmer)

    История финалов Лиги чемпионов с участием немецких клубов

    Детектив о пенальти со счастливым концом

    Спустя два года после горького поражения "Баварии" удалось взять реванш. В 2001 году в интереснейшем финале в Мадриде мюнхенцы по пенальти со счетом 5:4 взяли верх над испанской "Валенсией". Для тренера Оттмара Хитцефельда (Ottmar Hitzfeld) это была уже вторая победа в Лиге чемпионов - первую он одержал в 1997 году вместе с дортмундской "Боруссией".

  • Real Madrids französischer Mittelfeldregisseur Zinedine Zidane (r.) schießt am 15.05.2002 volley von der Strafraumgrenze auf das Bayer-Tor und erzielt in der 45. Minute den 2:1-Führungstreffer für Madrid. (Foto: dpa)

    История финалов Лиги чемпионов с участием немецких клубов

    Обреченный на второе место "Байер"

    Вообще-то 2002 год был вполне успешным для "Байера" из Леверкузена. Клуб занял второе место в первенстве бундеслиги и играл в финале Кубка Германии. В Лиге чемпионов "Байеру" тоже чуть не повезло. Со счетом 1:2 он уступил в финале в Глазго грозному мадридскому "Реалу", за который тогда выступали Зидан, Луиш Фигу и Рауль.

  • Diego Milito jubelt über sein Tor (Foto: dpa)

    История финалов Лиги чемпионов с участием немецких клубов

    Диего Милито - кошмар "Баварии"

    В финале Лиги чемпионов 2010 года встретились команды, выигравшие национальные первенства и взявшие Кубок своей страны - миланский "Интер" и "Бавария". В поединке, отмеченном упорной тактической борьбой, главную роль, несомненно, сыграл аргентинский форвард "Интера" Диего Милито, сделавший дубль. Больше забитых мячей не было. А через два года "Бавария" опять проиграет...

  • Bastian Schweinsteiger hält sich das Trikot vors Gesicht. (Foto: dpa)

    История финалов Лиги чемпионов с участием немецких клубов

    Проигрыш в родных стенах

    В 2012 году мюнхенская "Бавария" уступила лондонскому "Челси" по пенальти со счетом 3:4. Вдвойне досадно, учитывая тот факт, что баварцы атаковали почти весь матч, который проходил на их родной "Альянц Арене".

    Автор: Йоша Вебер, Ольга Капустина


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