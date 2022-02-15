УЕФА проведет расследование по матчу Украина - Россия

Союз европейских футбольных ассоциций (УЕФА) инициировал дисциплинарное производство в отношении футбольной ассоциации Украины в связи с возможным неправомерным поведением ее болельщиков во время полуфинала чемпионата Европы по футзалу против России. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщил УЕФА.

В матче, состоявшемся, несмотря на нынешнюю напряженную политическую ситуацию, 4 февраля, победу одержала российская команда со счетом 3:2. Позднее, Российский футбольный союз обратился в УЕФА с просьбой расследовать поведение украинских болельщиков, которые во время матча в Амстердаме выкрикивали оскорбления в адрес российской команды, а также исполнили знаменитую песню-слоган радикальных украинских фанатов, посвященную президенту РФ. После чего диктор на арене попросил "не петь песни неспортивного характера".

Матч в Амстердаме стал первой очной встречей украинской и российской команд на футбольном турнире после решения, принятого УЕФА в 2014 году. Из-за политической напряженности, возникшейв связи аннексией Крыма Россией, европейские футбольные чиновники решили впредь до особых распоряжений не допускать подобные матчи. Однако "по очевидным причинам это решение не может применяться ко всей стадии плей-офф таких турниров, как чемпионат Европы по футзалу", - заявили в УЕФА в преддверии игры.

Смотрите также:

Святые покровители футбольных сборных Святые и сборные Спортсмены привыкли рассчитывать на свои силы, но от помощи небесных покровителей многие вряд ли откажутся, да и болельщики должны знать, к кому следует обращаться за поддержкой в особо важные моменты. Накануне нынешнего чемпионата Европы по футболу немецкое католическое информационное агентство KNA составило список святых патронов национальных сборных - вне зависимости от конфессий и религий.

Святые покровители футбольных сборных Святой Бонифаций - Германия Из списка мы выбрали 11 покровителей - по числу игроков команды на поле. Начнем с Германии, чьей сборной покровительствует… британец! "Апостол всех немцев" - святой Бонифаций (672-754) был миссионером и архиепископом в Майнце. На этой иллюстрации изображен момент, когда он срубает священное дерево германцев-язычников - Дуб Донара. Последний раз оправдал надежды болельщиков на ЧМ-2014.

Святые покровители футбольных сборных Святой Мартин - Франция Эта фотография сделана в Германии - в Кельне, но во время праздника, посвященного очень популярному здесь покровителю… французской команды, родившемуся... в Венгрии. Святой Мартин (316-397) был епископом французского города Тура. Известен тем, что любит делиться (отрезал половину своего плаща для замерзавшего нищего), но на ЧМ в 2018 году помог французам все же не упустить победу.

Святые покровители футбольных сборных Екатерина Сиенская - Италия Итальянцам покровительствует Екатерина Сиенская (1347-1380) - одна из самых почитаемых святых женщин в католицизме. Обладала сильным характером и уверенно чувствовала себя, так сказать, в мужской команде - способствовала возвращению пап в Рим из Авиньонского пленения, а также добилась для себя разрешения проповедовать в церкви! Голова святой хранится в базилике Сан-Доменико в Сиене.

Святые покровители футбольных сборных Святой Иаков - Испания Ракушки морского гребешка - символ святого Иакова. Таким ракушками также обозначаются паломнические маршруты, ведущие в испанский город Сантьяго-де-Компостела. В 2019 году число паломников к предполагаемой могиле апостола превысило 300 тысяч человек. Святой Иаков - очень деятельный патрон. В этом столетии испанцы победили на ЧМ-2010, а также на европейских первенствах 2008 и 2012 годов.

Святые покровители футбольных сборных Георгий Победоносец - Англия Этот святой, хотя и украшает герб российской столицы, в футбольном мире покровительствует сборной Англии. Впрочем, как известно, родился он в Каппадокии, то есть мог бы сейчас взять шефство над турецкой командой. Получить золото на ЧМ англичанам Георгий Победоносец (275/281 - 303) помог в далеком 1966 году, так что пора бы снова посодействовать. Этот снимок сделан на немецком острове Рюген.

Святые покровители футбольных сборных Николай Чудотворец - Турция Что же с Турцией - страной мусульманской? Сборную этой страны, как утверждает агентство KNA, поддерживает один из самых почитаемых христианских святых - Николай Чудотворец (270/86-343/51). Он был архиепископом Мир Ликийских, находившихся на территории нынешней провинции Анталья. Если бы Святитель Николай также был патроном судей, ни к чему хорошему это бы не привело. Они судили бы слишком мягко.

Святые покровители футбольных сборных Андрей Первозванный - Россия и Шотландия Апостол Андрей - покровитель семи стран и регионов, поэтому на футбольном первенстве будет помогать сразу двум командам: России и Шотландии. В России еще Петр I учредил Орден Святого Андрея Первозванного, а на флаге Шотландии в качестве символа используется изображение Андреевского креста. Шотландия, кстати, попала на турнир впервые за 23 года, так что покровитель явно уже начал помогать.

Святые покровители футбольных сборных Владимир Святой - Украина Владимир Святославич (958-1015) - великий князь киевский, при котором произошло крещение Руси. Этот памятник Владимиру Великому был установлен в Киеве на крутом берегу Днепра еще в 1853 году. Известна цитата князя: "Серебром и золотом не найду себе дружины, а с дружиною добуду серебро и золото". Меняем "и" на "или" во второй части, и фразу можно использовать по актуальному спортивному поводу.

Святые покровители футбольных сборных Святой Станислав - Польша В Польше очень надеются, что и сами не будут плошать вместе с одним из лучших нападающих в мире из "Баварии" - Робертом Левандовски, и на помощь краковского епископа Станислава Щепановского (1030-1079) - польского национального героя, защитника угнетенных - пастыря, отдавшего за это свою жизнь в конфликте с королем Болеславом II Смелым.

Святые покровители футбольных сборных Святой Виллиброрд - Нидерланды Нидерландам в последнее время не очень везло на крупных турнирах, вернее - они вообще на них не попадали, но на этот раз, судя по всему, покровитель сборной, так сказать, опомнился и посодействовал хотя бы на этом этапе. Бенедиктинский монах Виллиброрд (675-739) сыграл важнейшую роль в обращении в христианство Фризии. Также основал монастырь в Люксембурге, где была сделана эта фотография.

Святые покровители футбольных сборных Антоний Падуанский - Португалия Действующему чемпиону Европы на нынешнем первенстве будет помогать не только один из лучших футболистов всех времен Криштиану Роналду, но и один из самых знаменитых монахов-францисканцев Антоний Падуанский (1195-1231). К святому Антонию обращаются, чтобы вернуть утраченные ценности, но сейчас главная задача этого легендарного проповедника - (просто) содействовать в сохранении чемпионского титула.

Святые покровители футбольных сборных Все святые Какие святые покровительствуют остальным участникам чемпионата? Австрия - Леопольд III. Бельгия - Иосиф Обручник. Венгрия - Иштван I. Дания - Кнуд IV. Северная Македония - Климент Охридский. Словакия - Кирилл и Мефодий.Уэльс - Давид Валлийский. Финляндия - Генрих Уппсальский. Хорватия - Иероним Стридонский. Чехия - Святой Вацлав. Швейцария - Николай из Флюэ. Швеция - Бригитта Шведская. Автор: Максим Нелюбин

