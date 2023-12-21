УЕФА потерпел поражение в суде по делу о создании Суперлиги

Суд ЕС в Люксембурге пришел к выводу, что, запрещая футбольным клубам участвовать в Суперлиге, УЕФА и ФИФА нарушали европейское законодательство. Организаторы Суперлиги считают решение суда важной вехой.

Сторонники создания европейской футбольной Суперлиги добились первого успеха. Суд Европейского Союза признал в четверг, 21 декабря, что Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) нарушили законодательство ЕС тем, что, запретив футбольным клубам участвовать в Суперлиге, злоупотребили своим доминирующим положением на рынке. В то же время высшая судебная инстанция Евросоюза добавила, что создание Суперлиги, возможно, все еще не будет разрешено.

Комментируя решение суда в Люксембурге, глава спортивного агентства A22 - компании-организатора Суперлиги - Бернд Райхарт (Bernd Reichart) назвал его важной вехой в истории футбола. "Мы завоевали право на конкуренцию. С монополией УЕФА покончено", - заявил бывший глава медиагруппы RTL Deutschland. По его мнению, футбольные клубы больше не должны опасаться санкций и смогут сами определять свое будущее.

В заявлении УЕФА указывается, что нынешнее судебное решение "не означает одобрения или подтверждения" Суперлиги, а скорее касается технического аспекта: существовавшего ранее недостатка в системе предварительной авторизации УЕФА.

Конфликт между Суперлигой и УЕФА

В апреле 2021 года 12 европейских футбольных клубов из Испании, Италии и Англии объявили о создании Суперлиги, вступив таким образом в прямую конкуренцию с Лигой чемпионов УЕФА. Ведущий союз европейского футбола, а также болельщики резко раскритиковали новый проект. Футбольные фанаты устроили демонстрации против этих планов.

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин пригрозил отколовшимся клубам жесткими санкциями, заявив, что игроки клубов Суперлиги не смогут выступать в составе сборных своих стран. В результате большинство клубов отказались от вступления в Суперлигу, однако эту цель все еще преследуют "Реал", "Барселона" и "Ювентус".

Два ведущих немецких клуба - мюнхенская "Бавария" и дортмундская "Боруссия" - с самого начала отказались участвовать в проекте.

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