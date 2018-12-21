Глава УЕФА грозит участникам Суперлиги жесткими санкциями

Игроки команд-участниц европейской футбольной Суперлиги лишатся права выступать в составах национальных сборных на чемпионатах мира и Европы, заявил в понедельник, 19 апреля, глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) словенец Александер Чеферин. "Все футболисты, которые играют в этом закрытом турнире (Суперлиге. - Ред.), не смогут выступить в своей национальной сборной. Все национальные федерации согласны с этим", - подчеркнул он. Пока еще "слишком рано" говорить о "юридических последствиях" создания Суперлиги, но это должно произойти "как можно скорее", добавил Чеферин.

"Мы все вместе выступаем против этого абсурдного проекта. Все 55 федераций - против этих циничных планов", - заявил Чеферин. По его словам, "солидарность отличается постоянством; для некоторых солидарность и единство не существуют". "Единственное, что им важно - их собственный карман", - сказал глава УЕФА.

Что такое Суперлига и как она планирует функционировать

Ранее 12 европейских футбольных клубов из Испании, Италии и Англии объявили о создании Суперлиги.В нее вошли испанские "Реал", "Атлетико", "Барселона", итальянские "Милан", "Интер", "Ювентус", английские "Арсенал", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Тоттенхэм". Войти в Суперлигу на постоянной основе предложено еще трем клубам. Всего планируется участие 20 команд, из них 15 - клубы-основатели Суперлиги и еще пять, которые пройдут квалификацию в соответствии с достижениями в национальных чемпионатах. Французские СМИ сообщают со ссылкой на источники, что каждый год в турнире будут принимать участие минимум две французские команды.

Сезон в Суперлиге планируется начать в августе. Все матчи будут проводиться в середине недели, чтобы иметь возможность клубам участвовать в национальных чемпионатах, игры в которых, как правило, проходят в уикенды. Команды будут разделены на две группы по 10 клубов в каждой. По итогам группового турнира, в котором каждая команда сыграет с каждой по два раза, определятся участники плей-офф. Автоматически в четвертьфинал попадут по три лучшие команды каждой из групп. Команды, занявшие четвертое и пятое места, сыграют в дополнительном плей-офф за выход в 1/4 финала. После этого пройдут полуфиналы и финал на нейтральном поле.

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