УЕФА отменит правило выездного гола в клубных турнирах

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в четверг, 24 июня, предложил отменить правило выездного гола в матчах на розыгрыш европейских кубков. Это решение было принято по рекомендации Комитета по клубным соревнованиям и Комитета по женскому футболу. Как подчеркивается на сайте организации, решение принято после широких и продолжительных консультаций.
Согласно правилу выездного (гостевого) гола, действующему с 1965 года, в случае ничьей по итогам двух матчей на стадии плей-офф победа присуждается той команде, игроки которой забили больше мячей на выезде или в гостях, то есть на поле соперника.
Глава УЕФА: Правило лишало хозяев поля возможности атаковать
С сезона 2021/2022 года правило выездного гола больше не будет использоваться в матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций и Лиги чемпионов среди женщин. Начиная с нового сезона, если две команды забьют равное число голов по итогам двух встреч, исход будет решен с помощью двух дополнительных таймов по 15 минут. Если в результате этого победитель вновь не будет определен, то арбитры назначат послематчевые пенальти.
По словам президента УЕФА Александера Чеферина, правило выездного гола фактически лишало хозяев поля возможности атаковать, особенно в первом матче. "Несмотря на отсутствие единства мнений, многие тренеры, болельщики и другие причастные к футболу лица подвергали сомнению справедливость этого правила и высказались за его отмену", - говорится в заявлении Чеферина.
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Автор: Ефим Шуман