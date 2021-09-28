УЕФА отказался от претензий к клубам Суперлиги

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) аннулировал дисциплинарное разбирательство в отношении трех клубов-учредителей европейской Суперлиги: испанских "Реала" и "Барселоны", а также итальянского "Ювентуса". Об этом в организации сообщили поздним вечером в понедельник, 27 сентября.

Ранее судья коммерческого суда Мадрида Мануэль Руис де Лара поставил перед руководством УЕФА ультиматум: организация должна отказаться от угроз санкциями в адрес клубов-учредителей Суперлиги. В противном случае суд передаст дело о неисполнении судебного решения в прокуратуру. С точки зрения судьи, действия УЕФА не соответствуют закону и ставят под угрозу принцип свободной конкуренции.

Несмотря на отказ от продолжения судебного разбирательства, в УЕФА тем не менее по-прежнему придерживаются четкой позиции против основания Суперлиги и оставляют за собой право предпринять дальнейшие юридические шаги.

Конфликт между Суперлигой и УЕФА

В апреле 12 европейских футбольных клубов из Испании, Италии и Англии объявили о создании Суперлиги, вступив таким образом в прямую конкуренцию с Лигой чемпионов УЕФА. Ведущий орган европейского футбола, а также болельщики резко раскритиковали новый проект. Футбольные фанаты устроили демонстрации против этих планов.

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин пригрозил отколовшимся клубам жесткими санкциями, заявив, что игроки клубов Суперлиги не смогут выступать в составе сборных своих стран. В результате большинство клубов отказались от вступления в Суперлигу, однако эту цель все еще преследуют "Реал", "Барселона" и "Ювентус".

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