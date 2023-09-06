Война, день 560-й: РФ ударила по рынку в Константиновке

На 560-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Российский удар по Константиновке

Донецкая областная прокуратура заявила о начале досудебного расследования о нарушении законов и обычаев войны по факту российского удара по рынку в Константиновке. По данным ведомства, около 14 часов по местному времени россияне обстреляли Константиновку, удар пришелся по рынку в центре города. В результате, по последним данным, погибли 17 человек, еще 32 были ранены, повреждены 20 магазинов, а также линии электропередач, админздание и этаж одного из жилых домов, сгорели легковые автомобили и 8 торговых объектов.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования близким погибших в результате российского удара по Константиновке. "Если кто-то в мире все еще пытается иметь дело с чем-то русским, это значит он закрывает глаза на реальность. Наглость зла. Дерзость подлости", - написал он в Telegram. Он указал на большое число погибших и раненых мирных жителей. "Обычный рынок. Магазины. Аптека. Ничем не провинившиеся люди. Много раненых. К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти", - отметил он и призвал быстрее "победить это российское зло".

Массированные ракетные удары по Украине

Российские войска утром нанесли ракетный удар по одному из районов Запорожья, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко. По его словам, в результате поврежден объект гражданской инфраструктуры, два работника предприятия получили ранения. Позднее Малашко уточнил, что удар по Запорожью был нанесен баллистической ракетой "Искандер".

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Украины ночью сбили 23 из 33 зафиксированных ракет воздушного и наземного базирования, а также ударных дронов, сообщили Воздушные силы ВСУ. По их данным, Россия выпустила по украинской территории 7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 25 ударных БпЛА "Shahed-136/131". Ночью российские войска также совершили комбинированную ракетную атаку на Киев, все воздушные цели удалось уничтожить, сообщила Киевская городская военная администрация.

Украинское контрнаступление

Украинские войска продолжают продвигаться на западе Запорожской области, говорится в ежедневном обзоре американского Института изучения войны (ISW). На геолоцированных видео можно видеть, что войска РФ атакуют украинские позиции к северо-западу и западу от Работино: это указывает, что украинские войска продвинулись в этот район, пишут аналитики. При этом эксперты ISW обращают внимание на то, что ВСУ продвинулись также к югу от Работино и на северо-запад от Вербового.

Прибывший с визитом в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен положительно оценил продвижение украинской армии на фронте. "Мы видели хороший прогресс в контрнаступлении. Мы хотим позаботиться о том, чтобы у Украины было то, что ей необходимо не только для успешного контрнаступления, но и в долгосрочной перспективе, чтобы она имела хорошие рычаги сдерживания, сильные оборонительные способности, чтобы агрессия не повторилась", - заявил он журналистам в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Блинкен также сказал, что Вашингтон продолжит сотрудничество с партнерами в деле оказания помощи Украине в восстановлении, укреплении экономики и расширении демократии. Он сообщил, что Соединенные Штаты выделят Украине еще 1 млрд долларов, из которых 665 млн пойдут на военные цели. Глава американского Госдепа приезжает в Украину уже в четвертый раз за последние полтора года.

Бойцы воюющего на стороне Украины "Русского добровольческого корпуса" (РДК) заявили о проведении "очередного успешного огневого рейда в приграничной полосе" России. "Как минимум один сотрудник ФСБ погиб, около десяти ранены", - написало командование РДК в Telegram-канале. Рейд проводился "совместно со смежными подразделениями", указывается в сообщении. Добровольческий легион уже неоднократно проводил рейды на территории РФ, заявляя, что пытается помочь Украине бороться против российского вторжения. В начале июня РДК совместно с легионом "Свободная Россия" провел операцию в Белгородской области и сообщил об уничтожении нескольких единиц российской техники и захвате в плен российских военных.

Военная помощь Украине

США выделят Украине новый, уже 46-й пакет военной помощи. Его объем составит 175 млн долларов. В новый пакет войдут снаряды с обедненным ураном для танков Аbrams, сообщила пресс-служба Минобороны США. США также поставят Украине дополнительные боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, снаряды калибра 155 и 105 мм, 81-мм минометные системы и снаряды, ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением, противотанковые комплексы Javelin и АТ-4, более 3 млн патронов для стрелкового оружия, тактические аэронавигационные системы, тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование, подрывные боеприпасы для расчистки препятствий, запчасти, техническое и полевое оборудование.

Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Выступая на пресс-конференции, украинский президент сообщил, что на переговорах поднималась тема 12-го пакета военной помощи Украине. "В Дании продолжается тренировка наших украинских пилотов для истребителей F-16. У украинских военных задача - как можно быстрее подготовить необходимую инфраструктуру в нашей стране. И это одна из ключевых задач, которые должны сейчас выполнить силы обороны", - заявил он. По словам Зеленского, на встрече с Метте Фредериксен также обсуждались новые возможности обучения украинских военных.

Европейское оборонное агентство (EDA) подписало восемь рамочных договоров о совместной закупке 155-мм артиллерийских снарядов для Украины, говорится в сообщении агентства. Боеприпасы предназначены для наиболее распространенных самоходных гаубиц, переданных Украине государствами Евросоюза: немецкой Panzerhaubitze 2000, французской Caesar, польской Krab и словацкой Zuzana. Благодаря этим контрактам страны ЕС, а также Норвегия смогут приобретать 155-мм боеприпасы через EDA, которое будет действовать в роли закупочного агентства.

Помощь в восстановлении жилья в Украине

Всемирный банк (ВБ) в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (Housing Repair for People's Empowerment, HOPE) предоставит Украине 232 млн долларов в качестве начального финансирования. Соответствующее соглашение подписали ВБ и министерство финансов Украины. "Средства будут направлены на решение неотложных и критических потребностей в ремонте частично поврежденных индивидуальных и многоквартирных жилых домов на подконтрольных Украине территориях", - указывается в сообщении пресс-службы Минфина. Общий объем финансирования рамочного проекта составляет 800 млн долларов.

Рада одобрила назначение Рустема Умерова

Верховная рада Украины одобрила назначение Рустема Умерова новым министром обороны страны. За назначение Умерова проголосовали 338 депутатов. Против не выступил никто, один депутат воздержался. Кандидатуру Рустема Умерова предложил президент страны Владимир Зеленский.

С начала российского вторжения украинские пограничники задержали около 20 тысяч военнообязанных, пытавшихся незаконно выехать из Украины, сообщило агентство dpa со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы (ГПСУ) Украины Андрея Демченко. По словам Демченко, при попытке нелегально пересечь границу были задержаны примерно 14,6 тысяч человек, еще около 6,2 тысяч мужчин пытались выехать с поддельными разрешениями.

С официального сайта министерства обороны России исчезла страница с информацией о бывшем главнокомандующем Воздушно-космическими силами (ВКС) генерале Сергее Суровикине. Кроме того, удалены все мультимедиа (видео) с генералом, за исключением его обращения к ЧВК "Вагнер" во время вооруженного мятежа владельца этой компании Евгения Пригожина 23 - 24 июня. Это можно считать первым официальным подтверждением отставки генерала, пишет Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", который еще накануне отмечал, что на сайте Минобороны Суровикин продолжает числиться главкомом ВКС РФ. Сергей Суровикин с октября 2022 года по январь 2023-го командовал российской группировкой в Украине и построил линию укреплений, прозванной "линией Суровикина". После мятежа ЧВК генерал, которого считали союзником Пригожина и который, как утверждают американские официальные лица, знал о планах мятежников, пропал из публичного поля.

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