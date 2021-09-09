 Учения России и ее союзников у афганской границы (27.10.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 27.10.2021

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Учения России и ее союзников у афганской границы (27.10.2021)

Военные учения под руководством российских войск на афганской границе. Борьба с террористической угрозой или укрепление влияния в регионе?

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