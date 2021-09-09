Учения России и ее союзников у афганской границы (27.10.2021)

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Военные учения под руководством российских войск на афганской границе. Борьба с террористической угрозой или укрепление влияния в регионе?
На строительство объекта в Таджикистане неподалеку от афганской границы Пекин выделяет 8,5 млн долларов. Душанбе готовится передать в собственность Китаю еще одну базу близ афганской границы.
После прихода к власти в Афганистане талибов влияние России в регионе растет. Организовать конференцию "Московский формат" РФ помогли многолетние контакты с "Талибаном".
Талибы получат шанс на признание лишь в том случае, если будут соблюдать права человека, заявила Россия. В то же время участники форума в Москве призвали выстраивать отношения с талибами вне зависимости от их признания.
У Запада и стран Центральной Азии разные взгляды на ситуацию в Афганистане после прихода к власти талибов. Но всех сейчас интересует вопрос, как выстраивать отношения с новыми властями в Кабуле.
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