 Участниц Pussy Riot Алехину и Штейн подозревают в наезде на полицейского | Новости из Германии о России | DW | 24.01.2021

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Россия

Участниц Pussy Riot Алехину и Штейн подозревают в наезде на полицейского

Источник в полиции сообщил, что Мария Алехина и Люся Штейн наехали на ногу силовику, когда их пытались задержать за участие в акции в поддержку Навального. Адвокат заявляет, что его подзащитных за рулем не было.

Участница Pussy Riot Мария Алехина (фото из архива)

Участница Pussy Riot Мария Алехина (фото из архива)

Полиция задержала в центре Москвы участниц группы Pussy Riot Марию Алехину и Люсю Штейн после наезда на полицейского во время массовой акции протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, сообщил источник в правоохранительных органах российским информагентствам ТАСС и "Интерфакс" в воскресенье, 24 января.

"Вчера незадолго до полуночи в Большом Афанасьевском переулке автомобиль, в котором находились Алехина и Штейн, задел бампером сержанта 2-го спецполка столичного главка МВД и наехал ему на ногу. Алехина и Штейн задержаны, решается вопрос о привлечении их к ответственности ", - цитирует, в частности, слова собеседника агентство "Интерфакс". Источник также сообщил, что пострадавшему полицейскому, который участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях, оказали помощь врачи. Аналогичную информацию передает информационное агентство ТАСС.

В то же время адвокат Дмитрий Захватов заявил, что Алехина и Штейн 23 января вообще не находились за рулем, а потерпевший и правоохранительные органы пока не предъявляли никаких претензий. В то же время Захватов подтвердил, что Алехина и муниципальный депутат Басманного района Москвы Люся Штейн задержаны, и на них составлены протоколы об организации несогласованной акции.

Административные протоколы

"Они разместили в интернете информацию о том, что они в субботу выходят на акцию за освобождение Навального. Они вышли, и за это их привлекли. Их задержали и составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия)", - пояснил адвокат.

Ранее правозащитный портал "ОВД-Инфо" со ссылкой на участника Pussy Riot Тима Бесцвета сообщил, что Алехину и Штейн на ночь оставили в ОВД "Арбат". Вместе с ними была задержана режиссер Виктория Нарахса, ее обвинили в неповиновении полицейскому. Судебное разбирательство назначено на 12.00 мск 24 января.

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    Одними из первых с протестами на улицу вышли жители Хабаровска. Здесь акцию в поддержку Навального совместили с традиционными митингами за экс-губернатора Фургала. На пике митинг собрал не менее 1500 человек. Участники акции водили хоровод на площади Ленина, оцепленной ОМОНом, а после отправились в шествие по городу. В итоге полиция задержала 58 человек.

  • Russland Jekaterinburg | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
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  • Deutschland Protestaktion für die Freilassung von Nawalny in Berlin
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    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих

    Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.

  • Tschechien Prag | Proteste gegen Verhaftung Nawalnys

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    По всему миру

    Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.

  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Дудь, Noize MC, Поперечный…

    На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".

    Автор: Илья Коваль


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