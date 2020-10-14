Участниц Pussy Riot Алехину и Штейн подозревают в наезде на полицейского

Полиция задержала в центре Москвы участниц группы Pussy Riot Марию Алехину и Люсю Штейн после наезда на полицейского во время массовой акции протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, сообщил источник в правоохранительных органах российским информагентствам ТАСС и "Интерфакс" в воскресенье, 24 января.

"Вчера незадолго до полуночи в Большом Афанасьевском переулке автомобиль, в котором находились Алехина и Штейн, задел бампером сержанта 2-го спецполка столичного главка МВД и наехал ему на ногу. Алехина и Штейн задержаны, решается вопрос о привлечении их к ответственности ", - цитирует, в частности, слова собеседника агентство "Интерфакс". Источник также сообщил, что пострадавшему полицейскому, который участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях, оказали помощь врачи. Аналогичную информацию передает информационное агентство ТАСС.

В то же время адвокат Дмитрий Захватов заявил, что Алехина и Штейн 23 января вообще не находились за рулем, а потерпевший и правоохранительные органы пока не предъявляли никаких претензий. В то же время Захватов подтвердил, что Алехина и муниципальный депутат Басманного района Москвы Люся Штейн задержаны, и на них составлены протоколы об организации несогласованной акции.

Административные протоколы

"Они разместили в интернете информацию о том, что они в субботу выходят на акцию за освобождение Навального. Они вышли, и за это их привлекли. Их задержали и составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия)", - пояснил адвокат.

Ранее правозащитный портал "ОВД-Инфо" со ссылкой на участника Pussy Riot Тима Бесцвета сообщил, что Алехину и Штейн на ночь оставили в ОВД "Арбат". Вместе с ними была задержана режиссер Виктория Нарахса, ее обвинили в неповиновении полицейскому. Судебное разбирательство назначено на 12.00 мск 24 января.

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