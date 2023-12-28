В Москве двух поэтов осудили за антивоенные стихи

Фигурантов "Маяковского дела" поэтов Артема Камардина и Егора Штовбу приговорили к длительным срокам заключения. После оглашения приговора начались задержания, в том числе журналистов.

Тверской районный суд Москвы приговорил участников поэтических вечеров "Маяковские чтения" поэтов Артема Камардина и Егора Штовбу к длительным срокам лишения свободы. Как передает корреспондент "Новой газеты - Европа" , Камардин осужден на семь лет колонии, Штовба - на пять с половиной лет.

"Новая-Европа" отмечает, что суд признал 33-летнего Камардина и 23-летнего Штовбу виновными в организованном группой лиц возбуждении вражды к членам вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР", а также в призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. По данным "Медиазоны" , Камардину также назначен штраф 500 тысяч рублей, решение вынесла судья Ксения Панова.

Сторонники осужденных уточнили в Telegram-канале "Маяковское дело | Камардин, Дайнеко, Штовба", что после оглашения приговора некоторые слушатели, в частности жена Артема Камардина Александра Попова, закричали "Позор!" После этого ее и еще нескольких человек задержали прямо в зале суда. Задержания, в том числе журналистов, продолжились на улице перед судом. Через некоторое время корреспондентов выпустили из автозака.

Семь лет колонии за стихи о Донбассе

Камардин и Штовба 25 сентября 2022 года участвовали в "Маяковских чтениях" - поэтических вечерах, которые проходят у памятника поэту Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади в Москве. Камардин прочитал стихи о Донбассе. На следующий день после чтений его задержали, избили и, по его словам, изнасиловали гантелью сотрудники полиции, после чего его заставили извиниться на камеру. Видео с извинениями вскоре после этого появилось в Telegram-канале "112", близком к силовикам.

Первоначально против Камардина и Штовбы возбудили дело об унижении членов "вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР", отмечает "Медиазона". В марте 2023 года обвинение изменили на статью о призывах к антигосударственной деятельности. По версии следствия, преступление Камардина заключалось в том, что он в своем стихе рекомендовал не брать повестки и не ходить по ним в военкомат. Штовбу назвали его соучастником.

Третьего фигуранта дела - поэта Николая Дайнеко в мае приговорили к четырем годам колонии. Команда правозащитного центра "Мемориал" внесла всех трех поэтов - участников "Маяковского дела" в список политзаключенных.

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