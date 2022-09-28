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Задержания на протестах против мобилизации в Москве 21 сентябряФото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/dpa/picture alliance
Правосудие и законРоссия

СПЧ пожалуется на силовиков, глумившихся над Камардиным

Ольга Лебедева
49 мин. назад

Организация уже пообщалась с потерпевшими активистами Артемом Камардиным, Александрой Поповой и Александром Менюковым, сообщила член СПЧ Ева Меркачева.

https://www.dw.com/ru/spc-pozaluetsa-na-silovikov-glumivsihsa-nad-aktivistom-kamardinym/a-63268460

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) подаст жалобу на действия сотрудников полиции при задержании активистов Артема Камардина, Александры Поповой и Александра Менюкова. "Мы в самое ближайшее время обязательно подадим жалобы по этому поводу, в защиту всех. Мы уже пообщались с потерпевшей стороной", - заявила в интервью телеканалу RTVI в среду, 28 сентября, член СПЧ Ева Меркачева.

По ее словам, Камардин отказывается рассказывать о его изнасиловании гантелей. "У него зашита половина лба, травмы подреберной части и так далее. Много-много всяких травм, ушибов. Но травму прямой кишки не зафиксировали", - сообщила Меркачева. 

Активиста избили и изнасиловали силовики

По данным издания "Новая газета. Европа", силовики в Москве после задержания избили и изнасиловали гантелью активиста Артема Камардина, после чего его заставили извиниться на камеру. Видео с извинениями Камардина, который во время "Маяковских чтений" на Триумфальной площади читал стихи о Донбассе, появилось в Telegram-канале "112", близком к силовикам. Там же были опубликованы кадры задержания Камардина и еще двоих активистов - Александры Поповой и Александра Менюкова - в их квартире.

По данным "Медиазоны", пытки происходили, пока к троим задержанным ехал адвокат. Камардин позже сам рассказал ему об избиениях и изнасиловании. Попова рассказала, что в отделении силовики суперклеем приклеивали ей к лицу стикеры, пытались заклеить рот, вырывали волосы, пинали и угрожали изнасилованием впятером. Затем, по словам девушки, ей показали видео с изнасилованием Камардина, пишет "Новая газета. Европа".

25 сентября Артем Камардин участвовал в Маяковских чтениях - поэтических вечерах, которые проходят у памятника поэту Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади в Москве. Чтения 25 сентября были объявлены "антимобилизационными". Камардин стал подозреваемым по статье о возбуждении ненависти или вражды с угрозой применения насилия (п. "а" ч. 2 ст. 282.2 УК), сообщил адвокат Леонид Соловьев. Активиста задержали на 48 часов. В Следственный отдел также приехала скорая помощь.

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