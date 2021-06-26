 Убившую мужа-насильника француженку освободили в зале суда | Новости из Германии о Европе | DW | 26.06.2021

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Европа

Убившую мужа-насильника француженку освободили в зале суда

Валери Беко решилась на убийство мужчины, который изнасиловал ее, будучи ее отчимом, а впоследствии женился на ней и принуждал к проституции.

Француженка, убившая своего мужа-насильника, Валери Бако в зале суда

Валери Бако в зале суда

Француженка Валери Бако, обвиняемая в убийстве своего мужа, который годами насиловал ее и заставлял заниматься проституцией, в пятницу, 25 июня, была освобождена в зале суда. Суд в городе Шалон-сюр-Сон приговорил Бако к четырем годам лишения свободы, три из которых являлись условными. Еще один год был учтен как срок, во время которого она находилась в заключении под следствием, сообщили мировые СМИ в ночь на субботу, 26 июня.

Имя мужчины, застреленного Валери Бако в марте 2016 года, - Даниэль Полетт. Первоначально он жил с ее матерью. Когда Бако было 12 лет, отчим изнасиловал ее. После этого Полетт провел 2,5 года в тюрьме за сексуальные преступления против Валери и ее матери, однако, выйдя на свободу, вернулся в "семью". В 17-летнем возрасте Бако забеременела от отчима, и ее выгнали из дома.

 "Не облегчение, но опустошение"

Как пишет онлайн-издание Redaktionsnetzwerk Deutschland, впоследствии Полетт женился на Валери Бако, которая была младше его на 25 лет. От него она родила четырех детей. Страдавший алкоголизмом мужчина не только избивал и унижал Бако, но и предлагал ее другим мужчинам на парковках, отмечает портал.

Женщина застрелила своего обидчика после того, как он в очередной раз принудил ее к половому акту с другим мужчиной, в принадлежавшем их "семье" автомобиле. Избавиться от трупа ей помогли два ее старших сына и тогдашний молодой человек ее дочери. По словам Бако, на убийство она решилась после того, как заподозрила Полетта в совращении ее 14-летней дочери.

За преступление, совершенное Валери Бако, по французскому законодательству полагается наказание вплоть до пожизненного заключения, однако даже прокурор, учитывая трагические обстоятельства женщины, запросил для нее гораздо менее суровый срок. Онлайн-петиция в поддержку Бако набрала более 700 тысяч подписей. На последнем заседании суда по ее делу, женщина упала в обморок. Узнав о том, что ей не придется возвращаться в заключение, она заявила, что чувствует "не облегчение, но опустошение - моральное и физическое", и попросила прощения у своих детей.

Дело сестер Хачатурян

Между тем в России продолжается процесс в отношении трех сестер Хачатурян, убивших своего отца, который на протяжении многих лет избивал и насиловал их. Убийство произошло в июле 2018 года, девушки сами позвонили в полицию. На тот момент им было 17, 18 и 19 лет соответственно. По этому делу Марии, Ангелине и Крестине Хачатурян грозит до 20 лет тюрьмы.

Сторона защиты настаивает на том, что действия сестер являлись самообороной. В свою очередь, обвинение утверждает, что преступление подпадает под статью об умышленном убийстве группой лиц по предварительному сговору.

В конце марта 2021 года девушек признали потерпевшими по возбужденному против их отца делу об изнасиловании, принуждению к действиям сексуального характера и истязаниям. Уголовное преследование сестер Хачатурян вызвало в России огромный общественный резонанс.

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    Автор: Ксения Сафронова


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