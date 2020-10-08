United Airlines закупит 15 сверхзвуковых, углеродно нейтральных самолетов

Американская авиакомпания United Airlines (UA) заключила коммерческий контракт с базирующимся в Денвере (штат Колорадо) разработчиком Boom Supersonic на закупку 15 сверхзвуковых пассажирских самолетов Overture. Это сообщили в пресс-службе UA в четверг, 3 июня.
"По условиям соглашения United приобретет 15 авиалайнеров Overture, произведенных Boom, c возможностью дополнительной закупки еще 35 - как только те будут соответствовать требованиям United в области безопасности, эксплуатации и устойчивого развития", - указали в компании.
Как ожидается, Overture станет первым крупным коммерческим самолетом с нулевыми выбросами углерода. Лайнер будет летать на 100-процентно экологичном авиационном топливе (Sustainable Aviation Fuel, SAF).
Перевозки пассажиров могут начаться уже в 2029 году
Overture
Предполагается, что проект будет реализован к 2025 году, первый полет состоится в 2026 году, а перевозки пассажиров начнутся в 2029 году. Финансовые условия сделки не разглашаются.
Overture будет способен летать со скоростью в 1,7 раза быстрее звука. Так, из американского Ньюарка (штат Нью-Джерси) в Лондон можно будет добраться всего за 3,5 часа. Из Ньюарка - во Франкфурт-на-Майне - за 4 часа, из Сан-Франциско в Токио - за 6 часов. В салоне будут установлены большие экраны для просмотра кинофильмов. Кроме того, предполагается максимальное использование бесконтактных технологий.
Модели Overture придут на смену выведенным из эксплуатации "Конкордам". Те совершали перелеты через Атлантику с января 1976 по ноябрь 2003 года. Всего было построено 20 самолетов. Один из них потерпел катастрофу 25 июля 2000 года при вылете из аэропорта в Париже, погибли свыше 110 человек. Крушение, а также повышение цен на топливо привели к прекращению полетов.
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Автор: Ксения Сафронова