Сверхзвуковой пассажирский самолет Overture: за дело взялся частный бизнес

У СССР был Ту-144, у Великобритании и Франции - "Конкорд", у США в 20-м веке ничего не получилось. Теперь фирма Boom Supersonic представила прототип лайнера нового поколения.
Раньше на авиазаводах непременно был слышен звук клепальных молотков. В ангаре американской компании Boom Supersonic в аэропорту Денвера в штате Колорадо, наоборот, довольно тихо. Такое впечатление, что находишься в гигантской лаборатории, в которой особо придирчиво следят за чистотой. Никаких стружек, никаких громких станков. Здесь работают прямо-таки с хирургической точностью, проверяя сотые доли миллиметра с помощью лазерных измерительных приборов. Добро пожаловать - вы на авиационном производстве 21-го века!
"Мы тут каждый день с волнением наблюдаем за тем, как в нашем ангаре вызревает будущее авиации", - говорит Блейк Шолль, 39-летний глава высокотехнологичной компании Boom Supersonic. К концу этого десятилетия она собирается наладить серийное производство самолета Overture - первого после "Конкорда" (Concorde) коммерческого сверхзвукового пассажирского авиалайнера.
7 октября произошло важнейшее событие в истории созданной в 2014 году фирмы: в ходе прямой трансляции в интернете состоялась презентация двухместного XB-1 - первого в истории мирового авиастроения сверхзвукового самолета, построенного на частные деньги. Компания Boom Supersonic вложила в его создание основную часть полученных от инвесторов 160 миллионов долларов.
XB-1 - это уменьшенный примерно в три раза прототип будущего пассажирского лайнера Overture, рассчитанный на двух летчиков-испытателей. Его длина - 21 метр, размах крыльев - 6,40 метра, максимальная дальность полета - 1900 километров. Ожидается, что он сможет летать со скоростью Mach 2,2 - в два с лишним раза быстрее звука или примерно 2700 километров в час. Начало летных испытаний намечено на середину 2021 года. Это на три года позже, чем первоначально планировалось.
В компании Boom Supersonic уверены, что на мировом рынке пассажирских авиаперевозок имеется довольно большая ниша для нового поколения сверхзвуковых самолетов, которые придут на смену британо-французскому "Конкорду", чья эра закончилась в 2003 году. Благодаря современным технологиям эти лайнеры можно сделать достаточно экономичными, так что полет обойдется пассажиру не дороже сегодняшнего билета в бизнес-классе на дальнемагистральном рейсе.
К тому же Overture будет приблизительно на четверть меньше своего предшественника. Новый сверхзвуковой лайнер рассчитан не на 100, как "Конкорд", а максимум на 75 пассажиров, его длина - 51,8 метра вместо 62 метров, размах крыльев составит 18,2 метра против 25,5 метра.
Создатели Overture надеются, что более компактный самолет позволить минимизировать громкость звукового удара, неизбежно возникающего, когда преодолевается скорость звука, и это существенно расширит возможности применения нового лайнера. Ведь "Конкорду" разрешали развивать сверхзвуковую скорость только над океанами. Впрочем, пока в компании Boom Supersonic исходят из того, что запрет на звуковые удары над сушей сохранится, хотя не исключают, что регулятор в США пересмотрит это правило в случае появления менее громких самолетов.
Но даже если брать только маршруты над океанами - Overture мог бы обслуживать порядка 500 направлений, насчитал Блейк Шолль. Так, при двойной скорости звука полет из Лондона в Нью-Йорк занимал бы всего 3 часа 15 минут вместо семи часов, а из Сан-Франциско можно было бы добраться до Токио за 5 с половиной часов вместо нынешних 11.
Поэтому понятно, почему проект активно поддерживает японская авиакомпания Japan Airlines (JAL), которая уже заказала 20 самолетов и внесла предоплату. Опцию на 10 лайнеров приобрела и авиакомпания Virgin Atlantic Airways британского миллиардера Ричарда Брэнсона, причем в случае провала проекта она не может претендовать на возврат уплаченных миллионов долларов, а сумма двузначная.
Overture должен стать не только экономичным, но и экологичным самолетом. Этому аспекту в Boom Supersonic с самого начала придавали принципиальное значение, поэтому все самолеты компании должны будут летать на керосине из биологического сырья.
Наряду с Boom Supersonic над созданием гражданского сверхзвукового самолета работает еще одна американская компания - Aerion Supersonic. Она разрабатывает частный самолет на 12 пассажиров, намерена реализовать свой проект к середине этого десятилетия и тоже добилась уже зримых успехов.
Так что первые и пока единственные в мире пассажирские сверхзвуковые самолеты 21-го века разрабатываются в США. Это - коренной поворот в истории авиации и шаг к преодолению американцами национальной психологической травмы. Ведь хотя Соединенные Штаты десятилетиями лидировали на планете в области гражданского самолетостроения, их гигантские усилия по созданию в 1960-е годы большого коммерческого сверхзвукового авиалайнера так ни к чему не привели.
"Конкорд" (слева) и Ту-144 в Музее техники в немецком городе Зинсхайме
В июне 1963 года президент США Джон Кеннеди объявил о "немедленном начале программы с целью как можно раньше разработать прототип коммерчески успешного сверхзвукового самолета, который превосходил бы любой другой, выпускаемый в какой-либо иной стране мира". Это произошло в обстановке тогдашней гонки с Советским Союзом.
СССР к тому времени уже работал над схожим проектом и 31 декабря 1968 года сумел поднять в воздух первый в мире гражданский сверхзвуковой самолет. Так что Ту-144 на несколько месяцев опередил британо-французский "Конкорд". Западноевропейский лайнер стал хотя бы техническим триумфом 1960-х годов - советский самолет до стадии эксплуатации по сути дела так и не дошел.
США же просто надорвались при попытке построить сверхзвукового гиганта, который был бы на 30 метров длиннее "Конкорда", мог бы брать на борт около 300 пассажиров и летал бы со скоростью Mach 2,7 - почти в три раза быстрее звука. В 1973 году конгресс США дернул стоп-кран и приостановил разработку. Авторы проекта под названием Boeing 2707 хотели слишком рано и слишком многого: на тот момент многие необходимые технологии находились еще на начальной стадии развития.
В результате, свыше одного миллиарда долларов, что сегодня соответствовало бы примерно 6,5 миллиардам, были потрачены на самолет, от которого в конечном счете не осталось ничего, кроме огромной деревянной модели в натуральную величину. Так что в Boom Supersonic прекрасно знают, чего им во что бы то ни стало нужно избежать.
Статья написана автором книги "Сверхзвуковые пассажирские самолеты: прошлое и будущее", вышедшей на немецком языке в издательстве Motorbuch Verlag в Штутгарте.
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