Сверхзвуковой пассажирский самолет Overture: за дело взялся частный бизнес

Раньше на авиазаводах непременно был слышен звук клепальных молотков. В ангаре американской компании Boom Supersonic в аэропорту Денвера в штате Колорадо, наоборот, довольно тихо. Такое впечатление, что находишься в гигантской лаборатории, в которой особо придирчиво следят за чистотой. Никаких стружек, никаких громких станков. Здесь работают прямо-таки с хирургической точностью, проверяя сотые доли миллиметра с помощью лазерных измерительных приборов. Добро пожаловать - вы на авиационном производстве 21-го века!

XB-1: первый в мире сверхзвуковой самолет за частные деньги

"Мы тут каждый день с волнением наблюдаем за тем, как в нашем ангаре вызревает будущее авиации", - говорит Блейк Шолль, 39-летний глава высокотехнологичной компании Boom Supersonic. К концу этого десятилетия она собирается наладить серийное производство самолета Overture - первого после "Конкорда" (Concorde) коммерческого сверхзвукового пассажирского авиалайнера.

XB-1 - первый гражданский сверхзвуковой самолет 21-го века. Летные испытания намечены на 2021 год

7 октября произошло важнейшее событие в истории созданной в 2014 году фирмы: в ходе прямой трансляции в интернете состоялась презентация двухместного XB-1 - первого в истории мирового авиастроения сверхзвукового самолета, построенного на частные деньги. Компания Boom Supersonic вложила в его создание основную часть полученных от инвесторов 160 миллионов долларов.

XB-1 - это уменьшенный примерно в три раза прототип будущего пассажирского лайнера Overture, рассчитанный на двух летчиков-испытателей. Его длина - 21 метр, размах крыльев - 6,40 метра, максимальная дальность полета - 1900 километров. Ожидается, что он сможет летать со скоростью Mach 2,2 - в два с лишним раза быстрее звука или примерно 2700 километров в час. Начало летных испытаний намечено на середину 2021 года. Это на три года позже, чем первоначально планировалось.

Чем Overture будет отличаться от Concorde

В компании Boom Supersonic уверены, что на мировом рынке пассажирских авиаперевозок имеется довольно большая ниша для нового поколения сверхзвуковых самолетов, которые придут на смену британо-французскому "Конкорду", чья эра закончилась в 2003 году. Благодаря современным технологиям эти лайнеры можно сделать достаточно экономичными, так что полет обойдется пассажиру не дороже сегодняшнего билета в бизнес-классе на дальнемагистральном рейсе.

Глава фирмы Boom Supersonic Блейк Шолль с моделью своего детища

К тому же Overture будет приблизительно на четверть меньше своего предшественника. Новый сверхзвуковой лайнер рассчитан не на 100, как "Конкорд", а максимум на 75 пассажиров, его длина - 51,8 метра вместо 62 метров, размах крыльев составит 18,2 метра против 25,5 метра.

Создатели Overture надеются, что более компактный самолет позволить минимизировать громкость звукового удара, неизбежно возникающего, когда преодолевается скорость звука, и это существенно расширит возможности применения нового лайнера. Ведь "Конкорду" разрешали развивать сверхзвуковую скорость только над океанами. Впрочем, пока в компании Boom Supersonic исходят из того, что запрет на звуковые удары над сушей сохранится, хотя не исключают, что регулятор в США пересмотрит это правило в случае появления менее громких самолетов.

Биотопливо для межконтинентальных рейсов

Но даже если брать только маршруты над океанами - Overture мог бы обслуживать порядка 500 направлений, насчитал Блейк Шолль. Так, при двойной скорости звука полет из Лондона в Нью-Йорк занимал бы всего 3 часа 15 минут вместо семи часов, а из Сан-Франциско можно было бы добраться до Токио за 5 с половиной часов вместо нынешних 11.

Самолет Overture должен стать экономичным, экологичным и элегантным

Поэтому понятно, почему проект активно поддерживает японская авиакомпания Japan Airlines (JAL), которая уже заказала 20 самолетов и внесла предоплату. Опцию на 10 лайнеров приобрела и авиакомпания Virgin Atlantic Airways британского миллиардера Ричарда Брэнсона, причем в случае провала проекта она не может претендовать на возврат уплаченных миллионов долларов, а сумма двузначная.

Overture должен стать не только экономичным, но и экологичным самолетом. Этому аспекту в Boom Supersonic с самого начала придавали принципиальное значение, поэтому все самолеты компании должны будут летать на керосине из биологического сырья.

Предприниматель Блейк Шолль вместо президента Джона Кеннеди

Наряду с Boom Supersonic над созданием гражданского сверхзвукового самолета работает еще одна американская компания - Aerion Supersonic. Она разрабатывает частный самолет на 12 пассажиров, намерена реализовать свой проект к середине этого десятилетия и тоже добилась уже зримых успехов.

Так что первые и пока единственные в мире пассажирские сверхзвуковые самолеты 21-го века разрабатываются в США. Это - коренной поворот в истории авиации и шаг к преодолению американцами национальной психологической травмы. Ведь хотя Соединенные Штаты десятилетиями лидировали на планете в области гражданского самолетостроения, их гигантские усилия по созданию в 1960-е годы большого коммерческого сверхзвукового авиалайнера так ни к чему не привели.

"Конкорд" (слева) и Ту-144 в Музее техники в немецком городе Зинсхайме

В июне 1963 года президент США Джон Кеннеди объявил о "немедленном начале программы с целью как можно раньше разработать прототип коммерчески успешного сверхзвукового самолета, который превосходил бы любой другой, выпускаемый в какой-либо иной стране мира". Это произошло в обстановке тогдашней гонки с Советским Союзом.

Соперничество с СССР: США надорвались из-за гигантомании

СССР к тому времени уже работал над схожим проектом и 31 декабря 1968 года сумел поднять в воздух первый в мире гражданский сверхзвуковой самолет. Так что Ту-144 на несколько месяцев опередил британо-французский "Конкорд". Западноевропейский лайнер стал хотя бы техническим триумфом 1960-х годов - советский самолет до стадии эксплуатации по сути дела так и не дошел.

Деревянная модель американского сверхзвукового гиганта Boeing 2707

США же просто надорвались при попытке построить сверхзвукового гиганта, который был бы на 30 метров длиннее "Конкорда", мог бы брать на борт около 300 пассажиров и летал бы со скоростью Mach 2,7 - почти в три раза быстрее звука. В 1973 году конгресс США дернул стоп-кран и приостановил разработку. Авторы проекта под названием Boeing 2707 хотели слишком рано и слишком многого: на тот момент многие необходимые технологии находились еще на начальной стадии развития.

В результате, свыше одного миллиарда долларов, что сегодня соответствовало бы примерно 6,5 миллиардам, были потрачены на самолет, от которого в конечном счете не осталось ничего, кроме огромной деревянной модели в натуральную величину. Так что в Boom Supersonic прекрасно знают, чего им во что бы то ни стало нужно избежать.

Статья написана автором книги "Сверхзвуковые пассажирские самолеты: прошлое и будущее", вышедшей на немецком языке в издательстве Motorbuch Verlag в Штутгарте.

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