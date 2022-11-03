У журналиста Андрея Караулова прошел обыск

Андрей Караулов сообщил, что в его доме вооруженные "болгаркой" люди выпилили ворота. Он полагает, что обыск связан с делом о клевете по заявлению главы "Ростеха" Андрея Чемезова.

В подмосковном доме журналиста и телеведущего Андрея Караулова прошел обыск, сообщил сам Караулов в Telegram в четверг, 3 ноября.

Как он полагает, обыск связан с уголовным делом о клевете по заявлению главы корпорации Ростех Андрея Чемезова. "Люди, вооруженные автоматами, попытались "болгаркой" вырезать ворота. "Пьеса" называется: "Ксения Собчак, акт второй", - написал он.

По словам Караулова, все телефоны в его доме, "даже у тещи", не отвечают. "Видимо, дачу накрыли еще и "колпаком". Интересно, сколько это стоит? Каков бюджет?" - задается вопросом журналист.

Преследование Ксении Собчак в России

В конце октября коммерческий директор журналистки и политика Ксении Собчак Кирилл Суханов и экс-главред журнала Tatler в России Ариан Романовский были арестованы по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере. По этой статье им грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствие утверждает, что обвиняемые готовились опубликовать в Telegram-канале "Тушите свет" статью, которая могла навредить правам и законным интересам гендиректора корпорации "Ростех" Андрея Чемезова или его близких, и требовали 11 млн рублей за отказ от публикации.

Сама Ксения Собчак после ареста Суханова и Романовского выехала из Росси в Литву по израильскому паспорту. По данным российских СМИ, в настоящий момент она проходит по делу о вымогательстве в статусе свидетеля.

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