У станции Шиес снесли палаточный лагерь экоактивистов

Подрядчик, ведущий "работы по рекультивации" на железнодорожной станции Шиес в Архангельской области, снес палаточный лагерь "Ленинград", который активисты установили весной 2019 года во время протестов против строительства мусорного полигона. Об этом сообщили в пресс-центре правительства области. Как в свою очередь уточнило в пятницу, 5 февраля, интернет-издание "7x7", к станции прибыли сотрудники областного Минприроды и свыше десятка полицейских машин, которые перекрыли подъезды к объекту.

Между тем, как отмечает правозащитный интернет-проект "ОВД-Инфо", полицейские на время задержали минимум двух экоактивистов. Их отвезли в Яренск, где отвели на допрос. Их статус, а также причина задержания не уточняются. На момент публикации материала они уже были отпущены.

В Яренск также отправлено на хранение все, что осталось от снесенных построек.

Ранее, 9 января, активисты сочли необходимым "завершить на Шиесе гражданскую вахту по борьбе со строительством полигона". Решение было принято в связи с "продолжающимся сносом и вывозом материалов полигона".

Шиес должен был принимать мусор из Москвы

Проект мусорного полигона около железнодорожной станции Шиес был представлен его оператором - ООО "Технопарк" - на совещании в правительстве Архангельской области в октябре 2018 года. Планировалось, что из Москвы в Шиес ежегодно в течение 20 лет будут вывозить порядка 500 тысяч тонн мусора, или около 6% от общего объема образующихся в российской столице твердых коммунальных отходов. Стоимость проекта оценивалась в 10,5 млрд рублей.

Против проекта с самого начала активно выступали местные жители, а рядом с местом строительства будущего полигона образовался лагерь экоактивистов. Стройку приостановили после того, как в августе 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил архангельскому правительству учесть мнение народа при решении вопроса о дальнейшей судьбе объекта. В январе 2020 года арбитражный суд предписал снести часть уже возведенной инфраструктуры.

В июне 2020 года власти Архангельской области расторгли соглашение с ООО "Технопарк" и исключили строительство полигона из числа приоритетных инвестиционных проектов региона.

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