Протесты против строительства мусорного полигона на Шиесе прекращены

Экологические активисты, входящие в состав инициативной группы "Чистая Урдома", которые более двух лет боролись со строительством мусорного полигона в районе станции Шиес в Архангельской области, объявили о завершении протестных акций. Сообщение об этом опубликовано в субботу, 9 января, на официальной странице группы в социальной сети "В контакте".
Как отмечается в заявлении, решение было принято "в связи с успешным исходом борьбы народа против строительства полигона отходов на Шиесе", "продолжающимся сносом и вывозом материалов полигона, а также в целях наведения порядка на территории Шиеса". Активисты сочли необходимым "завершить на Шиесе гражданскую вахту по борьбе со строительством полигона", а также пообещали "не препятствовать проведению рекультивации" территории.
Шиес должен был принимать мусор из Москвы
Проект мусорного полигона около железнодорожной станции Шиес был представлен его оператором - ООО "Технопарк" - на совещании в правительстве Архангельской области в октябре 2018 года. Планировалось, что из Москвы в Шиес ежегодно в течение 20 лет будут вывозить порядка 500 тысяч тонн мусора, или около 6% от общего объема образующихся в российской столице твердых коммунальных отходов.Стоимость проекта оценивалась в 10,5 млрд рублей.
Против проекта с самого начала активно выступали местные жители, а рядом с местом строительства будущего полигона образовался лагерь экоактивистов. Стройку приостановили после того, как в августе 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил архангельскому правительству учесть мнение народа при решении вопроса о дальнейшей судьбе объекта. В январе 2020 года арбитражный суд предписал снести часть уже возведенной инфраструктуры.
В июне 2020 года власти Архангельской области расторгли соглашение с ООО "Технопарк" и исключили строительство полигона из числа приоритетных инвестиционных проектов региона.
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Автор: Елена Барышева