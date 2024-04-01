У россиян стало в 2,6 раза больше заграничных счетов

Федеральная налоговая служба РФ получила данные об 1,8 млн счетов, открытых россиянами за границей. Это в 2,6 раза больше, чем было годом ранее.

По состоянию на 31 декабря 2023 года Федеральной налоговой службе (ФНС) РФ было известно о 539,1 тыс. налоговых резидентов России, у которых есть в общей сложности 1,8 млн финансовых счетов за рубежом. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщило агентство РБК со ссылкой на оказавшуюся в его распоряжении презентацию "Итоги деятельности ФНС России" за 2023 год.

Данные о владельцах зарубежных счетов ведомство получает в рамках ежегодного автоматического обмена информацией с иностранными государствами. В 2023 году в ФНС таким образом поступала информация о зарубежных счетах физлиц (на них приходится 99% открытых счетов) за 2022 год. В начале 2021 года Федеральной налоговой службе России было известно о 700 тыс. счетов россиян за границей на сумму более 13 трлн руб. и о 400 тыс. их владельцев. Таким образом, за год число зарубежных счетов у россиян выросло в 2,6 раза.

Резкий рост числа заграничных счетов у резидентов РФ в 2022 году, скорее всего, связан с решением платежных систем VISA и MasterCard приостановить работу в России, рассказала РБК партнер группы компаний Б1 (бывшего российского подразделения EY) Мария Фролова. В этих условиях россияне стали массово открывать банковские счета в других странах, чтобы пользоваться ими для расчетов в зарубежных поездках.

В третьем квартале 2022 года россияне, по данным Центробанка РФ, вывели на зарубежные счета рекордные 1,47 трлн рублей.

Смотрите также: