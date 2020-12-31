 Между Лондоном и Брюсселем зреет конфликт из-за финансовых обязательств Великобритании | Новости из Германии о Европе | DW | 09.07.2021

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Европа

Между Лондоном и Брюсселем зреет конфликт из-за финансовых обязательств Великобритании

Брюссель требует от Лондона около 47,5 млрд евро в связи с рядом невыполненных из-за "Брекзита" программ. Великобритания утверждает, что сумма должна быть меньше.

Флаги Великобритании и ЕС

Между Великобританией и ЕС назревает очередной конфликт - на этот раз в связи с финансовыми обязательствами Лондона после "Брекзита". Так, Брюссель требует от Соединенного Королевства около 47,5 млрд евро в связи с рядом невыполненных до конца программ в период его членства в Евросоюзе. В свою очередь британские власти настаивают, что выплаты должны быть меньше. Представитель премьер-министра Бориса Джонсона заявил в пятницу, 9 июля, в Лондоне, что оценки Великобритании расходятся с подсчетами Брюсселя.

"Мы не признаем указанную сумму", - подчеркнул он. Так, по словам представителя главы британского кабмина, речь может вестись о выплатах в размере 35-39 млрд футов стерлингов (40-45 млрд евро) после уплаты налогов.

Лондон: ЕС не учел задолженности перед Великобританией

Между тем цифра в 47,5 млрд евро прописана в отчете ЕС по бюджету за 2020 год. По мнению Лондона, она была сформирована, исходя из внутренних финансовых расчетов сообщества. При этом представитель Джонсона подчеркнул, что показатели не учитывают задолженности ЕС перед Великобританией. "Это уменьшит сумму", которую предстоит выплатить Лондону, подчеркнул он.

ЕК: Британия должна перечислить 6,8 млрд евро до конца года

В Еврокомиссии (ЕК) также уже высказались по спорному вопросу. "Расчеты были проведены в соответствии с положениями соглашения о выходе", - резюмировал представитель ЕК. В 2021 году Великобритания должна будет перечислить 6,8 млрд евро из этой суммы, сказал он. Первая часть средств уже поступила, указали в ЕК.

Обязательства Соединенного Королевства выплатить определенную сумму ЕС после "Брекзита" содержатся в ряде статей итогового договора. Речь, в частности, идет об имплементации статей 140 и 143 соглашения по "Брекзиту". Лондону фактически предписано вернуть Брюсселю средства, выделенные ранее Великобритании из бюджета европейского сообщества для выполнения совместных программ. При этом указанные проекты по состоянию на 31 декабря 2020 года не были реализованы до конца. 

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    Автор: Андрей Гурков


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