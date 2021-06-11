Лидеры ЕС призвали Джонсона соблюдать условия сделки по "Брекзиту"

Лидеры Евросоюза указали премьер-министру Великобритании Борису Джонсону на обязательства Лондона в рамках подписанного им соглашения по "Брекзиту". Все 27 стран ЕС разделяют эту позицию, подчеркнула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в субботу, 12 июня.

"Белфастское соглашение и мир на острове Ирландия имеют первостепенное значение", - заявила глава Еврокомиссии после встречи с Джонсоном и председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем.

Белфастское соглашение по урегулированию конфликта в Северной Ирландии было подписано в 1998 году, оно предусматривает, в частности, отсутствие жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией. Вашингтон выразил озабоченность по поводу того, что спор между Лондоном и Брюсселем из-за "Брекзита" может подорвать действие этого мирного договора.

В марте Брюссель обвинил Лондон в нарушении сделки по "Брекзиту" и международного права, Eврокомиссия начала юридическую процедуру против Великобритании. Причиной стало нарушении основных положений протокола по Ирландии и Северной Ирландии и одностороннее решение британцев продлить переходный период для поставок товаров в Северную Ирландию.

Макрон призвал к перезагрузке франко-британских отношений

Борис Джонсон и Эмманюэль Макрон на саммите G7

Президент Франции Эмманюэль Макрон, со своей стороны, высказался за перезагрузку отношений между его страной и Великобританией. Макрон озвучил это предложение на встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на полях саммита G7 в Корнуолле, сообщил Елисейский дворец. Одновременно французский президент также подчеркнул, что британцы должны выполнять свои обещания и условия договора по "Брекзиту".

Между Лондоном и Парижем несколько недель тому назад разгорелся конфликт по поводу прав на рыболовство в районе острова Джерси в Ла-Манше, который принадлежит британской короне, но не Соединенному Королевству. В последнее время этот конфликт удалось сгладить.

Эмманюэль Макрон, предлагая Джонсону перезагрузку, отметил, что у Франции и Британии одинаковое видение и общие интересы по многим важным глобальным темам. Две страны выдвигают совместные инициативы по разоружению и другим вопросам.

"Североирландский протокол"

В сделке по выходу Великобритании из состава ЕС был предусмотрен особый протокол по Северной Ирландии, который применялся к правилам торговли на острове Ирландия, где ЕС и Великобритания разделяют сухопутную границу. Северная Ирландия после "Брекзита" оставалась частью единого европейского рынка товаров во избежание конфликтов на межконфессиональной почве. Такая особая торговая система, где некоторые правила внутреннего рынка ЕС продолжали действовать в Северной Ирландии, была частью сделки по "Брекзит".

В марте правительство Великобритании пошло на "вынужденный шаг" и в одностороннем порядке продлило до октября льготный период на проверку товаров, перемещающихся между Великобританией и Северной Ирландией. Евросоюз встретил принятое британским правительством решение резкой критикой. Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович обвинил Лондон в нарушении соглашения по "Брекзиту".

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