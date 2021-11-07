У Киева нет данных о скоплении войск РФ у границ с Украиной

Информация о наращивании российских войск на границах Украины, о чем ранее сообщала газета The Washington Post, подтверждения не получила. Об этом в воскресенье, 7 ноября, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом".

Вопрос, на который пока нет ответа

"Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она. Но у офиса президента на данный момент нет никакой подтверждающей информации", - сказал спикер и добавил, что ранее на совещании у президента Зеленского министерство обороны Украины представило доклад по безопасности, однако оно не подтвердило, что на границах наблюдается сосредоточение российских войск свыше нормального уровня.

Как сообщила 30 октября The Washington Post, официальные лица в США и европейских странах выразили обеспокоенность в связи с тем, что они якобы наблюдают переброску российских сил к границе с Украиной. Западные страны начали замечать эти перемещения в последние недели, в частности после того, как Россия в середине сентября завершила совместные с Беларусью учения "Запад - 2021", утверждала американская газета.

Позднее американская медиа-организация Politico обнародовала спутниковые снимки со скоплением военной техники у города Ельни в Смоленской области, которая граничит с Беларусью, но не прилегает к Украине. В ноябре источники телеканала CNN сообщили о том, что с информацией о наращивании активности российских ВС связан и визит в Москву главы ЦРУ Уильяма Бернса, которого президент США Джо Байден отправил в рабочую поездку якобы для того, чтобы тот предупредил российскую сторону и выяснил, что мотивирует ее военную активность.

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