 У берегов Китая из-за тайфуна произошло кораблекрушение | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.07.2022

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Мир

У берегов Китая из-за тайфуна произошло кораблекрушение

Судно Fujing001, попавшее в центр бушующего в Южно-Китайском море тайфуна "Чаба", разломилось на две части и затонуло. Большинство моряков пропали без вести.

Во время акции по спасению членов экипажа судна Fujing001

Во время акции по спасению членов экипажа

Инженерное судно Fujing001 с 30 моряками на борту оказалось в центре тайфуна "Чаба" в Южно-Китайском море и разломилось на две части. Как сообщила гонконгская газета South China Morning Post, после катастрофы, произошедшей примерно в 300 километрах к западу от Гонконга утром в субботу, 2 июля, троих членов экипажа с тонущего судна удалось спасти и доставить на вертолете в безопасное место. Судьба остальных 27 моряков пока неизвестна. 

На сделанном с воздуха видео запечатлено, как одного из потерпевших затягивают в вертолет, в то время как оставшееся под ним судно погружается в море. Волны до десяти метров высотой и видимость менее 500 метров затрудняют поиски пропавших. Спасательные работы будут продолжаться всю ночь.

Спасенные моряки сообщили, что некоторые члены экипажа могли быть унесены волнами еще до прибытия первого вертолета. В общей сложности местные власти направили на место кораблекрушения два самолета и четыре вертолета, а также спасательное судно. Однако суровые погодные условия сильно затруднили работу спасателей: на месте аварии зафиксирована скорость ветра в 144 километра в час.

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  • Ураган

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    Тропические циклоны

    Существует ряд очагов наиболее частого формирования тропических циклонов. Те, что зарождаются в Атлантическом океане, называют ураганами. Тихоокеанские классифицируются как тайфуны. Родиной атмосферных вихрей также является Индийский океан, и "выходцы" из этого бассейна фигурируют под названием циклонов. Несмотря на различия в названиях, речь идет об атмосферных явлениях одного порядка.

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    "Кольца змеи"

    Так с древнегреческого переводится слово "kyklos", легко узнаваемое в названии "циклон". Возникают они над океаническими водами с температурой не ниже плюс 26 градусов по Цельсию. Теплое и холодное воздушные течения циркулируют над поверхностью океана разнонаправлено. В результате отклоняющей силы вращения Земли потоки воздуха закручиваются, образуя нечто вроде спирали.

  • Глаз бури

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    Глаз бури

    В центре тропического циклона возникает так называемый "глаз бури" диаметром от 20 до 60 километров. Облака образуют вокруг него своеобразный "амфитеатр". Погода в штилевом центре - преимущественно ясная, ветер - слабый.

  • Последствия

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    Под ударом стихии

    Наибольшую угрозу представляет насыщенность тропических циклонов водяными массами. Стихия обрушивается на населенные пункты, принося с собой ливневые дожди. Достигнув суши, ураганы и тайфуны быстро стихают. "Пуповина", связывавшая их с океаном - практически неисчерпаемым источником теплого водяного пара, - разрывается. Без подпитки из океанического "резервуара" тропические циклоны "умирают".

  • торнадо

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    Торнадо

    В центре воронки смерча - диаметром до километра - находится область чрезвычайно низкого давления. Туда втягиваются пыль и земля, которые подхватываются восходящими потоками воздуха и с огромной скоростью вращаются против часовой стрелки. Природное явление имеет вид столба или расширяющегося кверху рукава. Скорость порывов ветра в зоне прохождения смерча может достигать 500 километров в час.

  • пострадавший регион

    Тайфуны, ураганы и торнадо - фотогалерея

    География

    Наиболее часто торнадо формируются в центральных штатах США, Аргентине и ЮАР. А район возле американских островов Флорида-Кис даже получил название "край водяных смерчей": там подобные вихри приходят со стороны Мексиканского залива. В Германии данное природное явление можно наблюдать преимущественно в прибрежных районах.

    Автор: Бригитта Остерат, Екатерина Венкина


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