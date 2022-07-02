У берегов Китая из-за тайфуна произошло кораблекрушение

Инженерное судно Fujing001 с 30 моряками на борту оказалось в центре тайфуна "Чаба" в Южно-Китайском море и разломилось на две части. Как сообщила гонконгская газета South China Morning Post, после катастрофы, произошедшей примерно в 300 километрах к западу от Гонконга утром в субботу, 2 июля, троих членов экипажа с тонущего судна удалось спасти и доставить на вертолете в безопасное место. Судьба остальных 27 моряков пока неизвестна.

На сделанном с воздуха видео запечатлено, как одного из потерпевших затягивают в вертолет, в то время как оставшееся под ним судно погружается в море. Волны до десяти метров высотой и видимость менее 500 метров затрудняют поиски пропавших. Спасательные работы будут продолжаться всю ночь.

Спасенные моряки сообщили, что некоторые члены экипажа могли быть унесены волнами еще до прибытия первого вертолета. В общей сложности местные власти направили на место кораблекрушения два самолета и четыре вертолета, а также спасательное судно. Однако суровые погодные условия сильно затруднили работу спасателей: на месте аварии зафиксирована скорость ветра в 144 километра в час.

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