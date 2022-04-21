Шторм "Меги" унес жизни более двухсот человек на Филиппинах

Тропический шторм "Меги", обрушившийся на Филиппины, унес жизни уже 224 человек. Еще 147 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает в четверг, 21 апреля, национальное агентство по чрезвычайным ситуациям.

Подавляющее большинство погибших приходится на провинцию Лейте, расположенную почти в 600 км к юго-востоку от столицы страны, Манилы. Здесь проливные дожди вызвали масштабные оползни, в результате которых погибло не менее 202 человек, в основном в городах Абуйог и Бейбей.

В среду филиппинские спасательные службы были вынуждены полностью прекратить поиск выживших в Абуйоге и почти полностью - в Бейбее. Такое решение было принято из-за большой нестабильности почв, возникшей в результате оползней.

Тысячи беженцев и миллионный ущерб от стихии

"Меги" обрушился на Филиппины 10 апреля, принеся с собой проливные дожди, оползни и наводнения. Стихийным бедствием охвачено 30 провинций страны с населением более чем в 2 млн человек. Около 207 тыс. местных жителей стали беженцами, их разместили в эвакуационных центрах. Нанесенный штормом ущерб оценивается в 264 млн филиппинских песо (примерно 4,6 млн евро).

Ежегодно на Филиппины обрушивается, в среднем, по 20 циклонов. Самым гибельным за всю историю наблюдений пока является шторм "Хайян", унесший в ноябре 2013 года более 6300 жизней.

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