 Шторм ″Меги″ унес жизни более двухсот человек на Филиппинах | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.04.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Шторм "Меги" унес жизни более двухсот человек на Филиппинах

Сильнее всего тропический шторм "Меги" ударил по филиппинской провинции Лейте, где в результате масштабных оползней погибло 202 человека.

Спасатели эвакуируют женщину из затопленной деревни на Филиппинах

Тропический шторм "Меги" привел к гибели 224 человек на Филиппинах

Тропический шторм "Меги", обрушившийся на Филиппины, унес жизни уже 224 человек. Еще 147 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает в четверг, 21 апреля, национальное агентство по чрезвычайным ситуациям.

Подавляющее большинство погибших приходится на провинцию Лейте, расположенную почти в 600 км к юго-востоку от столицы страны, Манилы. Здесь проливные дожди вызвали масштабные оползни, в результате которых погибло не менее 202 человек, в основном в городах Абуйог и Бейбей.

В среду филиппинские спасательные службы были вынуждены полностью прекратить поиск выживших в Абуйоге и почти полностью - в Бейбее. Такое решение было принято из-за большой нестабильности почв, возникшей в результате оползней.

Тысячи беженцев и миллионный ущерб от стихии

"Меги" обрушился на Филиппины 10 апреля, принеся с собой проливные дожди, оползни и наводнения. Стихийным бедствием охвачено 30 провинций страны с населением более чем в 2 млн человек. Около 207 тыс. местных жителей стали беженцами, их разместили в эвакуационных центрах. Нанесенный штормом ущерб  оценивается в 264 млн филиппинских песо (примерно 4,6 млн евро).

Ежегодно на Филиппины обрушивается, в среднем, по 20 циклонов. Самым гибельным за всю историю наблюдений пока является шторм "Хайян", унесший в ноябре 2013 года более 6300 жизней.

Смотрите также:

  • Ураган Зейнеп, Германия
    Еще по теме

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    В 2022 году циклонам в Германии дают женские имена. Как это происходит, можно прочитать по ссылке ниже. Во второй половине февраля сразу три циклона подряд имели разрушительные последствия. Что наделала "Иления", мы уже показывали. Здесь подведем итоги "Зейнеп" и "Антонии", бушевавших в выходные, 19-20 февраля. Начнем в Штральзунде на Балтийском море.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    Ураган "Зейнеп" полностью разрушил 270-летнюю ветряную мельницу в тюрингском Клетбахе.

  • Ураган Зейнеп, Германия
    Еще по теме

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    Сильный ветер повалил примерно 200-метровый участок стены, возведенной в 1937 году вокруг нацистского концентрационного лагеря "Заксенхаузен" в Бранденбурге. Мемориальный комплекс на территории бывшего лагеря был открыт в 1961 году.

  • Ураган Антония, Германия

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    Рыбацкий катер в порту Бюзума на Северном море, Шлезвиг-Гольштейн.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    Чтобы не сдуло? Водитель автомобиля привязал свою машину к столбу около пирса в Норддайхе на Северном море.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    Упавшие на дорогу деревья в Верхнем Гарце.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    Эта гамбургская белка решила спрятаться от урагана - забралась в квартиру. Вызванные на помощь хозяевам и белке пожарные помогли гостье вернуться в естественную среду обитания.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    Обрушившаяся на легковой автомобиль крыша гаража в нижнесаксонской коммуне Эверсмер.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    Поваленное дерево на улице Варшауэр Штрассе в Берлине.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    Эвакуация водителя машины, по неосторожности въехавшего на затопленную набережную Эльбы в районе Шпайхерштадт в Гамбурге.

  • Ураган Зейнеп, Германия
    Еще по теме

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    Знаменитые гамбургские лебеди, в теплое время года обитающие на Альстере, пока еще находятся на своей зимней квартире в районе Эппендорф. Здешние смотрители несколько раз за ночь проверяли, все ли нормально, выдержит ли навес.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    Поваленное ветром дерево в городе Киль, Шлезвиг-Гольштейн.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    Строительный кран упал на офисное здание в Бремене.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    Высокая ель на крыше гаража в одном из пригородов Берлина.

  • Ураган Антония, Германия

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    Искореженный упавшим деревом автомобиль в Кельне.

  • Ураган Антония, Германия

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    Разбор завала на железнодорожной ветке в Саксонии-Анхальт.

  • Ураган Антония, Германия

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    Дети после урагана помогают убирать ветки с улицы в Берлине.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    Радуга во время урагана в Ганновере.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    Тяжелые метеоусловия. Самолет заходит на посадку в аэропорту Ганновера.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    За ураганами лучше наблюдать на расстоянии. Эта фотография сделана в Нижней Саксонии.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 02:30

Крупнейшее наводнение в истории Нью-Йорка: погибли люди (02.09.2021)

 

Аудио- и видеофайлы по теме

Шок от наводнений и пожаров: как готовиться к катастрофам будущего? Новости (26.07.2021)  

Страшное наводнение в Германии: полгода спустя (29.12.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Министры финансов покинули встречу G20 в знак протеста против России  

США ввели новый пакет санкций против России  

56-й день войны России против Украины: главные события  