Число погибших от тайфуна на Филиппинах превысило 100 человек

На Филиппинах растет число погибших в результате тихоокеанского тайфуна "Раи", обрушившегося на островное государство в середине недели. В воскресенье, 19 декабря, власти в Маниле сообщили о более чем ста жертвах стихии, данный показатель может еще увеличиться. Из них 72 человека погибли на острове Бохол в центральной части архипелага. Общее число подтвержденных жертв составляет 108.

В регионах бедствия продолжаются поисково-спасательные работы, для участия в них направлены тысячи полицейских, военных, пожарных и служащих береговой охраны. Район катастрофы 18 декабря посетил президент Филиппин Родриго Дутерте. Он пообещал приложить усилия для предоставления помощи пострадавшим, но признал, что правительство страны неплатежеспособно.

Папа римский призвал оказать помощь пострадавшим

Между тем папа римский во время воскресной молитвы выразил соболезнования семьям погибших и солидарность с пострадавшими. Франциск призвал создать "конкретные инициативы" по оказанию помощи оказавшимся в бедственном положении филиппинцам и подчеркнул, что природная катастрофа оставила масштабные разрушения.

22-й в этом сезоне тайфун стал наиболее смертоносным с начала года, сообщает агентство AFP. Более 300 тысяч людей на западе Филиппин были эвакуированы, многие из них до сих пор не могут вернуться в свои дома. Эпицентром природной катастрофы оказался популярный у туристов остров Сиаргао, относящийся к провинции Северный Суригао, а также север острова Минданао. Во многих районах разрушены коммуникационные сети и линии электропередачи, большое число населенных пунктов затоплены.

"Раи" обрушился на Филиппины 16 декабря - в самом конце сезона тайфунов. В большинстве случаев наиболее сильные из них имеют место с июля по октябрь. Сила ветра достигала 195 километров в час, что соответствует в США урагану категории 5. Во всем мире в среднем случается около пяти аналогичных штормов в год, указало AFP.

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