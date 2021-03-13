 Twitter заблокировал аккаунт делегации РФ на переговорах в Вене | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.02.2021

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Мир

Twitter заблокировал аккаунт делегации РФ на переговорах в Вене

Блокировка учетной записи российской делегации сопровождается стандартной записью о нарушении правил Twitter.

Логотип Twitter

Логотип Twitter

Американская компания Twitter Inc. заблокировала аккаунт делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Это следует из записи, оставленной на странице в сети микроблогов. Информацию в субботу, 13 февраля, подтвердил руководитель делегации Константин Гаврилов.

Доступ к учетной записи закрыт, блокировка сопровождается стандартной записью: "Twitter приостанавливает (действие - Ред.) аккаунтов, которые нарушают правила Twitter". В чем именно заключается нарушение, не уточняется.

Минобороны РФ отказалось участвовать в семинаре ОБСЕ

Гаврилов высказал версию, что решение может быть связано с позицией России рамках семинара Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по военным доктринам. Глава делегации счел блокировку цензурой, добавив, что актуальная информация будет размещаться в его личном аккаунте в Twitter, а также в Facebook. Учетная запись заморожена 12 февраля, уточнил Гаврилов.

Семинар ОБСЕ проводится раз в пять лет. В этом году он проходил по видеосвязи 9-10 февраля. Организацией занимались Соединенные Штаты, являющиеся на данный момент председателем форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

В этом году российское оборонное ведомство отказалось участвовать в мероприятии. "Американцы нас приглашали, был запрос. Мы им ответили, что в связи с той обстановкой, которая имеется в данный момент на границах России… Минобороны России считает нецелесообразным участвовать в этом семинаре впервые за 30 лет", - заявил Константин Гаврилов.

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    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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