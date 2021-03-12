Twitter намерен запустить аналог Clubhouse к апрелю

Сеть микроблогов Twitter планирует к апрелю сделать доступным для всех пользователей свой новый сервис голосовых чатов Spaces. Об этом в четверг, 11 марта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

Сейчас этот сервис находится на стадии тестирования. Судя по видеоролику, опубликованному Twitter в тот же день, Spaces будет интегрирован в сеть микроблогов. Пользователи смогут присоединяться к чужим аудиочатам или запускать свои обсуждения, ограничивая круг людей, которые могут в них участвовать. Таким образом, Spaces будет конкурировать с приложением Clubhouse.

Популярность Clubhouse

Clubhouse - соцсеть, состоящая исключительно из голосовых чатов, где пользователи создают "комнаты" для обсуждения различных тем. Еще одна особенность Clubhouse - возможность получить доступ к сервису только по приглашению одного из пользователей. Это приложение приобрело большую популярность в феврале. В частности, основатель SpaceX Илон Маск 14 февраля публично обратился в Twitter к президенту РФ Владимиру Путину с предложением пообщаться в Clubhouse.

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