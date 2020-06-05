Twitter удалил видео Трампа о смерти Джорджа Флойда

Сеть микроблогов Twitter удалила в пятницу, 5 июня, видео с речью президента США Дональда Трампа, посвященное гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Этот шаг, как объясняют представители Twitter, вызван жалобами на нарушение авторских прав. Компания получила претензию как минимум от одного из правообладателей кадров, которые содержатся в материале.

Видео было опубликовано в официальном аккаунте Team Trump накануне. Оно содержало речь Трампа, которую он произнес через несколько дней после трагедии. В выступлении демонстрировались в том числе фотографии погибшего и видео маршей протеста против полицейского насилия, а также кадры беспорядков, на которые обращал внимание в своей речи Трамп.

Удаленный видеоролик доступен на YouTube

Видео сопровождал комментарий: "Мы стремимся к более справедливому обществу, но это значит созидание, а не разрушение. Возьмитесь за руки, не размахивайте кулаками. Вставайте в знак солидарности, не поддавайтесь враждебности". Президент США сделал ретвит этого видео в своем аккаунте в социальной сети. Этот же материал размещен на платформе YouTube, где он по-прежнему доступен для просмотра.

Это уже не первое столкновение Twitter и Трампа. Ранее компания снабдила два твита президента США пометками "вводящие в заблуждение" и в ответ была обвинена в цензуре и подавлении свободы слова. Кроме того Дональд Трамп подписал указ о регулировании соцсетей.

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