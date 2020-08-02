 Турция намерена обеспечить всю страну черноморским газом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.01.2022

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Мир

Турция намерена обеспечить всю страну черноморским газом

Как заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез, природный газ с месторождения "Сакарья", открытого недавно в Черном море, будет поступать во все уголки страны.

Турецкое буровое судно Fatih в Чёрном море

Турецкое буровое судно Fatih в Чёрном море

В 2022 году газ, добываемый Турцией в Черном море, будет поступать во все уголки этой страны. Как сообщило в субботу 1 января, агентство Anadolu, такое заявление сделал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез.

Дёнмез посетил 31 декабря строящийся завод по переработке природного газа Филиос провинции Зонгулдак на севере Турции. "Отсюда газ с Черного моря будет поступать на сушу. Первоначальная мощность завода составит десять миллионов кубометров в сутки, однако позже мы планируем довести этот показатель до 40 миллионов кубометров", — цитирует министра агентство Anadolu.

По оценке главы турецкого Минэнерго, предприятие такого масштаба и мощности займет первое место в Европе. Как отметил политик, промышленный комплекс рассчитывают ввести в эксплуатацию в первом квартале 2022 года. После подключения этого объекта к турецкой распределительной системе черноморский газ будет использоваться во всех уголках Турции. От этого выиграют и турецкий народ, и само государство, подчеркнул Дёнмез.

Ранее он заявил, что месторождение природного газа "Сакарья", открытое недавно в Черном море, сможет покрыть почти треть внутренних потребностей страны. По его словам, это произойдет, когда производственная мощность достигнет своего максимума к 2027 году.

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    Автор: Андрей Гурков


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