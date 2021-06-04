 В Турции вновь нашли крупное месторождение газа в Черном море | Новости из Германии о Европе | DW | 05.06.2021

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Европа

В Турции вновь нашли крупное месторождение газа в Черном море

Объем залежей газа составляет 135 миллиардов кубических метров, заявил президент Эрдоган. Разведочное бурение велось в районе уже известного газового месторождения "Сакарья".

Турецкое буровое судно Фатих

Турецкое буровое судно "Фатих"

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 4 июня, заявил об обнаружении еще одного крупного месторождения природного газа в Черном море. По словам Эрдогана, разведочное бурение показало, что объем залежей газа составляет 135 млрд кубических метров.

Буровые работы проводились в районе газового месторождения "Сакарья", где в 2020 году уже были найдены залежи газа объемом до 405 млрд кубических метров. Тогда президент Эрдоган объявил месторождение крупнейшим в истории страны и пообещал, что его эксплуатация начнется уже в 2023 году.

Газовые планы Эрдогана

Турецкий президент хочет вести разработку газовых месторождений своими силами без иностранной помощи и финансирования. По словам Эрдогана, Турция уже в самом ближайшем будущем существенно снизит свою зависимость от импорта голубого топлива и даже может начать его экспортировать.

Эрдоган приветствует турецких буровиков на судне Фатих

Эрдоган приветствует турецких буровиков

Однако международные эксперты по газодобывающей отрасли считают планы Эрдогана слишком амбициозными и подчеркивают, что прогнозы являются лишь предварительными.

Независимой экспертной оценки месторождения "Сакарья" не было произведено до сих пор. Между тем глубоководная добыча голубого топлива может оказаться слишком дорогой, в результате чего обнаруженные запасы могут потерять свою ценность.

Газовые потребности Турции

Турция потребляет в год от 45 до 50 млрд кубических метров природного газа, большую часть импортируя. Чтобы снизить зависимость от импорта газа, Турция ведет поиск его залежей в Черном и Средиземном морях. Из-за так называемых "сейсмических исследований", проводимых в Восточном Средиземноморье, в 2020 году резко обострился конфликт между Турцией и Грецией.

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    Автор: Андрей Гурков


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