Турция стремится стать полноправным членом ШОС

По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, членство в Шанхайской организации сотрудничества позволит вывести отношения Турции с ШОС на "совершенно иной уровень".

Турция стремится стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом в субботу, 17 сентября, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам саммита ШОС в Самарканде.

Входящая в НАТО Турция является так называемым "партнером по диалогу" ШОС. В состав организации входят Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Пакистан, Иран.

Вопрос о присоединении будет прорабатываться на переговорах в Индии

Вопрос о присоединении к ШОС будет поднят в рамках переговоров в Индии, которая будет председательствовать в рамках данного формата в ближайшее время. "Благодаря этому шагу наши отношения с этими странами ШОС будут переведены на совершенно иной уровень", - считает президент Турции.

Он также назвал плодотворными переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Самарканде и заявил, что рассчитывает на "хорошие результаты" в реализации достигнутых договоренностей.

Запущена процедура по предоставлению членства Беларуси

Международная организация была основана в 2001 году.

Ранее, 16 сентября, стало известно, что ШОС решила запустить процедуру по предоставлению Беларуси статуса полноправного члена. Об этом сообщил на саммите ШОС в Самарканде президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. В свою очередь правитель Беларуси Александр Лукашенко уточнил, что Минск получил "единогласную поддержку" в вопросе о присоединении к ШОС. Официальную заявку на вступление Беларусь подала в июле 2022 года. С 2010 года она имела статус партнера ШОС, а в 2015 году получила статус наблюдателя.

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