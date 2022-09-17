  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Саммит ШОС в Самарканде
Саммит ШОС в Самарканде (фото из архива)Фото: Sergei Bobylev/AP/picture alliance
ПолитикаТурция

Турция стремится стать полноправным членом ШОС

Екатерина Венкина
1 ч. назад

По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, членство в Шанхайской организации сотрудничества позволит вывести отношения Турции с ШОС на "совершенно иной уровень".

https://www.dw.com/ru/turcia-stremitsa-stat-polnopravnym-clenom-sos/a-63162077

Турция стремится стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом в субботу, 17 сентября, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам саммита ШОС в Самарканде.

Входящая в НАТО Турция является так называемым "партнером по диалогу" ШОС. В состав организации входят Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Пакистан, Иран.

Вопрос о присоединении будет прорабатываться на переговорах в Индии

Вопрос о присоединении к ШОС будет поднят в рамках переговоров в Индии, которая будет председательствовать в рамках данного формата в ближайшее время. "Благодаря этому шагу наши отношения с этими странами ШОС будут переведены на совершенно иной уровень", - считает президент Турции.

Он также назвал плодотворными переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Самарканде и заявил, что рассчитывает на "хорошие результаты" в реализации достигнутых договоренностей.

Запущена процедура по предоставлению членства Беларуси

Международная организация была основана в 2001 году.

Ранее, 16 сентября, стало известно, что ШОС решила запустить процедуру по предоставлению Беларуси статуса полноправного члена. Об этом сообщил на саммите ШОС в Самарканде президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. В свою очередь правитель Беларуси Александр Лукашенко уточнил, что Минск получил "единогласную поддержку" в вопросе о присоединении к ШОС. Официальную заявку на вступление Беларусь подала в июле 2022 года. С 2010 года она имела статус партнера ШОС, а в 2015 году получила статус наблюдателя.

Смотрите также:

Конфликт в Карабахе: возможна ли война между Ереваном и Баку

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Унизил ли Путина Эрдоган перед камерами, и о чем договорились в Иране? И что там с "Северным потоком"? DW Новости

Унизил ли Путина Эрдоган перед камерами, и о чем договорились в Иране? И что там с "Северным потоком"? DW Новости

Итоги переговоров Путина с Эрдоганом и Раиси в Тегеране. В Германии с тревогой ждут, будет ли запущен газопровод "Северный поток-1". Хроника 147-го дня войны в Украине.
20 июля 2022 г.
31:55 мин.
external

Эрдоган обманул ожидания Путина на саммите НАТО: Финляндия и Швеция станут членами Альянса

Эрдоган обманул ожидания Путина на саммите НАТО: Финляндия и Швеция станут членами Альянса

Саммит НАТО: в центре внимания война в Украине и противодействие России, а Швеция с Финляндией готовятся вступить в альянс. Включение с корреспондентом DW из Кременчуга, где в результате ракетного удара сгорел торговый комплекс.
29 июня 2022 г.
61:19 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Участники митинга в Мелитополе держат плакат с надписью "Мелітополь - це наша земля", март 2022 года

Взрывы в Мелитополе и другие события 206-го дня войны

Конфликты
5 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Screenshot I DW Gerspräch mit Igor Guberman, ein russischer Schriftsteller

Поэт Игорь Губерман: Путин - в чистом виде "пахан"

Поэт Игорь Губерман: Путин - в чистом виде "пахан"

Политика
21 ч. назад
Моше Реувен Асман, главный раввин Украины

"Россия приватизировала победу над фашизмом"

"Россия приватизировала победу над фашизмом"

Конфликты
22 ч. назад
Танки Leopard 2, сделанные в Германии, на учениях НАТО в Польше летом 2022 года

Ишингер: Украина победит Россию, если вернет себе свои земли

Ишингер: Украина победит Россию, если вернет себе свои земли

Конфликты
22 ч. назад
Geofaktor Podcast Teaser

Как живет освобожденная Харьковская область

Как живет освобожденная Харьковская область

Политика
20 ч. назад
Массовое захоронение в Изюме, 15 сентября 2022 года

Деоккупация Харьковщины: пыточные и массовые захоронения

Деоккупация Харьковщины: пыточные и массовые захоронения

Конфликты
16 сентября 2022 г.
PK EU-Komission Sprecher für Außenpolitik | Peter Stano

ЕС о Лукашенко: Он источник и причина всех проблем

ЕС о Лукашенко: Он источник и причина всех проблем

Права человека
16 сентября 2022 г.
На главную страницу