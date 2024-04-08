Турция: визовый режим для граждан Таджикистана - временный

Введение визового режима для граждан Таджикистана, желающих посетить Турцию, - временная мера. Об этом в воскресенье, 7 апреля, заявило посольство Турции в Душанбе на своей странице в Facebook. "Оформление виз начнется 20 апреля 2024 года. До указанной даты возможна безвизовая поездка граждан Таджикистана в Турцию», - говорится в публикации. Гражданам, которые используют Турцию как транзит, виза не потребуется, добавили в посольстве.

5 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, отменяющий безвизовый режим для граждан Таджикистана. Хотя причины такого решения в постановлении указаны не были, российские СМИ связывают это с недавним терактом в "Крокус Сити Холле", где в качестве подозреваемых проходят граждане Таджикистана.

Двое напавших на "Крокус" были перед терактом в Турции

В конце марта Анкара передала Москве данные о том, что двое из четырех граждан Таджикистана, которых ФСБ РФ считает непосредственными исполнителями теракта в "Крокусе", некоторое время находились в Турции без регистрации. 2 марта они вернулись в Москву. По данным турецких СМИ, Турция и Россия увеличат обмен информацией о деятельности террористической организации "Исламское государство" и входящей в нее группировки "Вилаят Хорасан" (ИГ-Х), которая взяла на себя ответственность за теракт в Подмосковье.

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